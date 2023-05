Viky Varga, trasparenza bollente: la moglie di Pellè fa impazzire tutti

Graziano Pellè si gode la vita da marito in compagnia della bella modella ungherese Viky Varga: spello super bollente sui social.

Carriera fatta di alti e bassi per Graziano Pellè che in Italia è ricordato soprattutto per quel rigore tirato a pallonetto a Manuel Neur durante gli Europei del 2016, ancora oggi il suo gesto prima del tiro è causa di grande rammarico. Per fortuna gli azzurri hanno ottenuto la loro rivincita agli Europei successivi diventando campioni nel 2021.

L’ultima apparizione in campo di Pellè risale proprio a quello stesso anno, periodo in cui fu il Parma ad accaparrarsi il suo cartellino. Poi, nel giugno del 2021, si è svincolato e ancora oggi risultata senza club. Poco male visto che a fargli compagnia c’è sua moglie Viky Varga.

In attesa di capire se ci sarà qualche offerta nei suoi confronti, Pellè si gode la vita da marito accanto alla splendida compagna Viky Varga. Modella ungherese classe 1995, dieci anni più piccola di lui, che appena qualche mese fa ha deciso di dire sì al calciatore. I due sono convolati a nozze e tra un impegno e l’altro si dedicato alla loro nuova fase della vita.

Viky Varga mostra tutto: lady Pellè è bollente sui social

Se suo marito l’ex attaccante della Nazionale è lentamente uscito dai riflettori dopo essersi preso una pausa dal calcio giocato, la bella Viki Varga è nel pieno della sua carriera e si gode i suoi successi nel campo della moda.

In Ungheria è tra i testimonial più ricercati, lo dimostrano anche i suoi numerosi post sponsorizzati che frequentemente pubblica sui propri account social. Uno degli ultimi la ritrae in abiti trasparenti che non lasciano spazio alla fantasia.

Quel pareo indossato è come se non ci fosse: bikini elegante e lato B in bella vista per lady Pellè che non ha nulla da nascondere. Nel giro di poche ore il post pubblicato da Dubai ha letteralmente mandato in subbuglio i social e lasciato i suoi fans senza parole. Il profilo Instagram di Viktoria Varga, detta Viky, vanta 600 mila followers.

Quasi il doppio di quelli presenti sul profilo del calciatore suo compagno di vita. Ad oggi Viky Varga è considerata una delle modelle ungheresi più belle di sempre, visti i suoi 28 anni ha tutte le carte in regola per poter dire la sua ancora a lungo.