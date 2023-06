Claudia Ruggeri scottante: al pc lascia tutti di sasso

Claudia Ruggeri in un primo piano piuttosto insolito per lei, ma con l’ennesima visione destinata a sconvolgere gli ammiratori

La stagione televisiva di Avanti un Altro è andata in archivio, lasciando un po’ di malinconia nel cuore degli appassionati. Il popolare quiz show di Canale 5 è da sempre un programma di grande successo, che fornisce un intrattenimento brillante, non solo per il format del gioco ma anche per la presenza di bellezze incommensurabili come quella di Claudia Ruggeri.

Una presenza speciale, quella della soubrette classe 1983, per la sua classe ed eleganza devastanti e che non passano mai inosservate. La celebre Miss è il personaggio femminile più in vista e più iconico dello show e con il suo fascino verace regala sempre momenti indimenticabili ai telespettatori.

La particolarità, nel caso della showgirl romana, è che si tratta della cognata del conduttore Paolo Bonolis. Da quando è nel cast del programma, infatti, ha trovato non solo la consacrazione televisiva, ma anche l’amore, nei panni di Marco Bruganelli, fratello della moglie di Bonolis. Che deve ‘condividerla’ con il resto della community, sempre in delirio per i suoi scatti su Instagram. Quelli che faranno sì che non si avverta troppo la nostalgia di Claudia, nei lunghi mesi che ci separeranno dalla riapertura dei battenti di Avanti un Altro.

Claudia Ruggeri, così studiare diventa un piacere: trasparenza illegale, il web va in fiamme

Gli impegni televisivi per il momento, per Claudia, sono finiti. Ma per lei, prima di dedicarsi alle agognate vacanze estive, c’è ancora da fare. In questo periodo, infatti, la splendida showgirl è impegnata con gli esami all’università. In vista per lei c’è una laurea in psicologia, ma c’è l’ultimo esame da superare.

Claudia si prepara studiando le ultime cose di fronte al pc, ma la prospettiva rischia di distrarre noi non poco. In canotta trasparente, la Ruggeri non indossa intimo al di sotto e la visione è a dir poco bollente. Il popolo dei social va in delirio, like e commenti a ripetizione per uno scatto memorabile. La Miss ancora una volta colpisce dritto al cuore, dagli ammiratori arrivano messaggi d’amore e tutto l’incoraggiamento possibile per superare l’ultimo scoglio che la separa dal traguardo. Prima di tuffarsi in una estate indimenticabile, che nel suo caso di regalerà scatti ancor più celestiali.