Juve, senti Ravanelli: “De Laurentiis sarà costretto…”

Tra i massimi artefici dell’annata vincente del Napoli c’è senza dubbio anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo appetito dalla Juventus

La stagione volge al termine con un Napoli campione d’Italia come non accadeva da 33 anni. Da Spalletti, che lascerà gli azzurri, a Cristiano Giuntoli, non mancano i grandi protagonisti di un progetto portato avanti da Aurelio De Laurentiis nel corso degli anni.

Proprio il direttore sportivo dei partenopei, che ha ancora un anno di contratto, è al centro di voci di mercato per il prossimo futuro. La sua figura è ricercata da una rivale come la Juventus, che ha bisogno di rinnovare l’assetto di un club che è reduce da annate disastrose e complicate ulteriormente anche dalle vicende extra campo.

De Laurentiis ad ogni modo fa muro, e non ha alcuna intenzione di concedere un via libera a Giuntoli per accasarsi in bianconero. Gli ostacoli quindi non mancano anche se si tratta di una situazione che andrà regolata al più presto anche per consentire al Napoli di ripartire, in un’estate che si prospetta comunque di ulteriori cambiamenti dopo la vittoria dello scudetto.

Il futuro di Giuntoli è all’ordine del giorno, ma un ex juventino ha già in mente quello che potrebbe essere il quadro della situazione.

Calciomercato Napoli, Ravanelli su Giuntoli: “De Laurentiis sarà costretto a farlo partire”

Giuntoli-Juventus è un binomio che fa molto parlare negli ultimi tempi, e che viste anche le parole dello stesso ds azzurro, che di recente ha svicolato sul futuro, terrà col fiato sospeso i tifosi.

Ciò che è certo è che non mancano ostacoli in un’eventuale passaggio dal Napoli alla Juventus, alla luce dell’anno di contratto ancora in essere. A tal proposito l’ex juventino Fabrizio Ravanelli, intervenuto a ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay, ha detto la sua: “Per De Laurentiis non vale la pena cercare di ostacolare Giuntoli. La sua professionalità è massimale, abbiamo visto quello che ha creato. Ma non so se con questa forzatura, anche inconsciamente, non ci sarà quella passione che potrebbe invece avere a Torino. Restare e avere una forzatura rimanendo a Napoli non credo che darebbe gli stessi risultati”.

Ravanelli è quindi convinto dell’addio di Giuntoli: “De Laurentiis sarà costretto a farlo partire. Giuntoli dovrebbe essere il primo acquisto della Juventus. Ne ha bisogno sotto tutti i punti di vista. Ha bisogno di ricostruire una società dal punto di vista tecnico”.