L’ex Inter per il Napoli: il colpo lascia di sasso

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione con un acquisto di qualità. Non uno qualunque, ma uno che conosce perfettamente il campionato di Serie A

Proprio perché, in passato, ha vestito per anni la maglia dei nerazzurri. Adesso, però, è pronto per il clamoroso ritorno in Italia. Una vera e propria beffa nei confronti della finalista di Champions League. Soprattutto per i tifosi della ‘Beneamata’ che non gli potranno mai perdonare un trasferimento del genere. In particolar modo ad una squadra rivale.

L’obiettivo della dirigenza partenopea è quella di rinforzare, ancora di più, quel reparto di campo con un acquisto di qualità. Il nome sul taccuino del presidente De Laurentiis è stato già inserito. Adesso si dovrà aspettare la sessione estiva del calciomercato per presentare la prima offerta al club che ne detiene il cartellino. Bisogna fare presto visto che la concorrenza è molta.

Napoli, che sgarro all’Inter: pronto a rinforzare la mediana

Il Napoli è pronto ad effettuare un ennesimo sgarro all’Inter. Un altro dopo la vittoria in campionato nel 36mo turno di A. Questa volta, però, dal punto di vista del calciomercato dove i campioni di Italia sono pronti a piazzare un colpo importante in vista della prossima stagione. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di continuare a fare bene non solamente in Italia, ma soprattutto in Europa.

Ovvero andare avanti, quanto più lontano possibile, in Champions League. Per una competizione del genere serve anche un calciatore che, nel corso della sua carriera, si è tolto la soddisfazione di vincerne più di una. Stiamo parlando di Mateo Kovacic. Il nazionale croato, a quanto pare, non rientrerebbe nel progetto tecnico del nuovo allenatore dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino. L’argentino avrebbe dato il suo ‘ok’ alla cessione.

Anche se non si tratterà affatto di una operazione semplice visto che il suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per non parlare del suo importante ingaggio che non è da sottovalutare. Gli inglesi hanno bisogno di vendere e di rifondare completamente la squadra. Insieme a lui andranno via anche altri calciatori.

Ma non hanno alcuna intenzione di fare regali e sono pronti a cedere, al miglior offerente, le prestazioni del classe ’93. Il Napoli è in fila, ma sulle sue tracce anche alcuni club di Premier League e Bundesliga che osservano la situazione con molta attenzione. Sarà una estate molto bollente dal punto di vista del calciomercato.