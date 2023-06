Hamilton lo ha fatto davanti a tutti, il dettaglio è pazzesco

Quello che è successo alla fine del GP di Montecarlo non è passato inosservato: Lewis Hamilton lo ha fatto in pubblico senza problemi

Nessun dubbio, ormai le gerarchie in Formula 1 sono definitivamente ribaltate. Per diversi anni Lewis Hamilton è stato il pilota da battere e il modello da seguire, così come la sua Mercedes la macchina da imitate anche se nessuno ci è mai riuscito.

Ma quel finale da film del Mondiale 2021, con il sorpasso di Max Verstappen all’ultimo giro di Abu Dhabi che gli ha consegnato il titolo mondiale ha anche cambiato tutto. In fondo è come se da allora ci fosse una specie di magia che protegge la Red Bull, anche se in realtà è tutto merito dei suoi ingegneri, e un sortilegio sul team anglo-tedesco così come sulla Ferrari.

Qualcosa in effetti potrebbe cambiare prossimamente ed è quello che teme anche Helmut Marko che lo ha denunciato con forza dopo la tappa di Montecarlo. Già nelle scorse settimane da Maranello, ma non solo, è partita la caccia alle teste pensanti della squadra austriaca con una proposta economica migliore.

Red Bull ha bloccato Enrico Balbo, Pierre Wache e Paul Monaghan che non abbandoneranno il team, ma altri tecnici sono con la valigia in mano. Tutta colpa del budget cap che non permette ai campioni del mondo di fare un’offerta economica almeno pari a quella che è stata recapitata. E quindi ci sarà qualche doloroso addio a fine stagione.

Lewis Hamilton, il gesto non è passato inosservato: le conseguenze saranno chiare

Ma non è questo l’unico problema che la Red Bull ha dovuto affrontare nelle ultime ore e la colpa è anche di Lewis Hamilton oltre che di Sergio Perez. Tutto è successo nel sabato del GP di Monaco con due problemi tecnici, prima alla Mercedes e poi alla red Bull.

Nella terza sessione di Libere la 44 del britannico è andata a muro ed è stata sollevata dalle gru al fianco della pista. Durante le Qualifiche, poi il botto di Perez che ha chiuso anzitempo il suo impegno. Anche in questo caso gru in azione e anche in questo caso curiosi che hanno preso nota.

El fondo plano de Red Bull… al descubierto 👀👀 — DAZN España (@DAZN_ES) May 27, 2023

Perché tra le immagini tv e le foto scattate subito, il fondo della Red Bull e quello della Mercedes per la prima volta è stato visibilissimo e così anche i rivali hanno potuto carpire qualche segreto prezioso.

Chris Horner l’ha buttata sul ridere spiegando che non è elegante sbirciare sotto le gonne delle signore. Ma Lewis non si è fatto pregare e l’ha fatto davanti a tutti. Come ha spiegato la giornalista britannica Rosanna Tennant, “Lewis ha scherzato con me spiegando di aver salvato le foto del fondo della Red Bull sul suo cellulare e che le guarderà molto da vicino”.

Tutti hanno cercato di minimizzare, ma in realtà il danno ormai era stato fatto. Copiare non è semplice, eppure qualche idea in più alle altre squadre adesso sarà venuta.