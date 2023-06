Scollatura infinita: Monica Bertini senza freni

Un altro grande capolavoro che porta la firma di Monica Bertini. La meravigliosa giornalista, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram, ha fatto impazzire completamente i suoi follower

Non si tratterebbe affatto della prima volta che un suo post del genere provochi questo tipo di reazione, ma in questa occasione ha veramente esagerato. Non è affatto un mistero che il suo capolavoro stia raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde neanche un suo singolo aggiornamento.

Monica Bertini sa molto bene come “provocare” i suoi tantissimi follower. L’ultimo post parla fin troppo chiaro e non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Da togliere completamente il fiato. Da andare completamente fuori di testa. Tutti in piedi per applaudire il suo ultimo capolavoro che siamo pronti a mostrarvi.

Monica Bertini, tutti in piedi per lei: che classe

Anche in questa stagione sportiva la nativa di Parma si è confermata come una delle migliori nel suo ruolo. Il suo lavoro viene continuamente apprezzato dagli amanti del calcio. Oramai non possono assolutamente fare a meno di guardarla in televisione durante il programma ‘SportMediaset‘ e con gli appuntamenti di Coppa dove lei è l’assoluta protagonista.

La popolarità della giornalista emiliana è andata sempre di più in crescendo. Senza dimenticare la sua popolarità che ha ottenuto sui social network con degli scatti a dir poco fantastici. Non è affatto un mistero che il suo profilo Instagram è uno dei più seguiti e cliccati. Proprio come quello di altre sue colleghe del calibro di: Diletta Leotta, Giorgia Rossi ed Eleonora Boi.

I followers crescono, a vista d’occhio, con il passare dei giorni. Ed il motivo è fin troppo evidente. Ormai sono più di mezzo milione i fan della bella conduttrice delle reti Mediaset. Scatti che ne mettono in evidenza la sua indubbia sensualità. Proprio come l’ultimo che arriva direttamente dal suo profilo.

Una scollatura, a dir poco infinita, quello che la meravigliosa Monica ci offre. Forme a dir poco esilaranti che mandano in estasi i suoi fan. Giubbotto di pelle aperto, top bianco in bella vista e vista magnifica. Filo di trucco che, in queste occasioni, non deve mai mancare. Non c’è altro da dire se non per il fatto che la ‘Regina delle Coppe’ colpisce ancora.