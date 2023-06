Lo stadio ai piedi di Diletta Leotta: curve pericolose in campo

La bellissima giornalista di DAZN manda fuori di testa i tifosi: le sue curve hanno conquistato proprio tutti

Non è un mistero che la bellissima Diletta Leotta sia attualmente tra le donne più ricercate e desiderate d’Italia. Talento, simpatia ed una bellezza fuori dal comune l’hanno portata ai vertici anche dal punto di vista dei social.

La Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 ed ha raggiunto il successo nel mondo del giornalismo sportivo, per aver dapprima collaborato con Sky e, adesso, è il volto di DAZN. Laureatasi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania, Diletta ha intrapreso – seppur non dagli albori – la carriera di giornalista. Tra le sue apparizioni più memorabili vi è certamente quella di ‘Tiki Taka’, programma di grande successo andato in onda su Italia 1 e condotto dal collega Pierluigi Pardo.

Di un bellezza quasi disarmante, la 31enne biondissima siciliana è da qualche tempo innamorata. È scoccata infatti la scintilla con Loris Karius, ex portiere del Liverpool e attualmente al Newcastle. I due hanno da qualche mese annunciato una splendida notizia: Diletta sarà presto mamma. In seguito a flirt o presunti tali da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, la Leotta ha trovato la sua metà con cui sta a grandi passi costruendo una famiglia.

A meno di tre mesi circa al parto, la giornalista non trascura i suoi tantissimi fan che come sempre la seguono quotidianamente sui suoi profili social. E le sue forme – come è inevitabile che sia – con la gravidanza sono diventate addirittura più esplosive. Nei suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram si nota sì il pancione lievitare ma anche le curve della 31enne siciliana che lasciano sempre meno spazio alla fantasia.

Diletta, un sogno allo Stadium: così si è presa la scena

Nella sua ultima tappa, a Torino, in occasione di Juventus-Milan la bella giornalista è tornata a fare impazzire i suoi followers. L’Allianz Stadium si è ben presto inchinato alla sua memorabile bellezza: Diletta, a bordocampo, è stata letteralmente l’attrazione più gradita, almeno fino al fischio d’inizio.

Il volto di DAZN ha indossato un vestito color panna, straordinariamente stretto nonostante la gravidanza in stato ormai avanzato. Le sue curve più giunoniche che mai ed una forma fisica davvero invidiabile visto l’imminente parto sono state tra le attrazioni più gradite per i tifosi di Juventus e Milan.

Ancora una volta, la Leotta si è presa la scena monopolizzando l’attenzione del tifo in più occasioni. Sia prima del match che dopo il fischio finale, gli occhi erano tutti puntati su di lei che della bellezza femminile è tra le maggiori ambasciatrici in Italia. Sono 177mila i likes ‘incassati’, oltre a ben 446 commenti tutti molto coloriti.