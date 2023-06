Napoli: nuovo nome per la panchina, arriva dalla Ligue 1

La prossima sarà una stagione a dir poco importante per il Napoli, che deve ricostruire e ripartire da quanto fatto quest’anno senza, però, Luciano Spalletti. Sarà fondamentale non sbagliare allenatore ed il nuovo profilo individuato arriva direttamente dalla Ligue 1. Si tratta di una sorpresa per tutti.

E’ assolutamente incredibile quanto fatto dal Napoli quest’anno, che però non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’anno prossimo, in tal senso, l’obiettivo è quello di provare a ripetersi, ma bisognerà ripartire dall’assenza di Luciano Spalletti. Con il tecnico, ormai, è stato ufficializzato l’addio e sono in molti quelli ad esser rimasti spiazzati da questa notizia. In casa Napoli, però, è vietato abbattersi, dal momento che serve subito un nome in grado di tenere alto il livello della squadra. Ed in tal senso il nuovo tecnico potrebbe arrivare direttamente dalla Ligue 1 francese, dove bene ha fatto negli ultimi anni.

Napoli, il nuovo allenatore arriva dalla Ligue 1

Servirà, ovviamente, individuare un profilo in grado di seguire la strada tracciata da Luciano Spalletti. Azzerare tutto e ripartire, infatti, rappresenterebbe uno spreco enorme visto il livello raggiunto da questa squadra. Non è un compito facile, ma la base di partenza è il modulo. Come ammesso anche da Aurelio De Laurentiis, si cerca un tecnico in grado di giocare con il 4-3-3.

In tal senso, il nome nuovo arriva direttamente dalla Ligue 1 francese, campionato nel quale allena ormai da tanti anni ed in cui ha impressionato tutti in diverse compagini. Stiamo parlando di Cristophe Galtier del Paris Saint Germain. Con il club della capitale francese a fine stagione arriverà il divorzio dal momento che quella che sta per volgere al termine non è stata certamente una stagione esaltante. Il tecnico, che ha fatto miracoli in passato anche con il Lille di Osimhen, è pronto a rilanciarsi e cerca una nuova avventura. Napoli, in tal senso, potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione.

Galtier in azzurro, c’è un ostacolo

A mettere la strada in salita e non poco per questo allenatore è la questione relativa, come è facile immaginare, al suo ingaggio. Con la società parigina ha, infatti, un contratto pari a 8 milioni di euro netti a stagione, che rappresentano una cifra considerata a dir poco fuori portata per il Napoli. La condizione essenziale, dunque, per tentare l’affondo è che il tecnico francese abbassi le proprie pretese.