Saluta la Premier e torna in Italia: arriva Gnonto

Per Gnonto è già arrivato il momento di dire addio alla Premier: sul talento italiano è forte l’interesse di alcuni club di Serie A.

Tutti pazzi per Wilfried Gnonto. Nonostante la prima esperienza in un campionato di alto livello non sia stata certo un sogno per il pupillo di Roberto Mancini, l’attaccante continua a essere uno dei talenti più apprezzati in Europa. Lo dimostra anche l’interesse di tantissimi top club, pronti ad approfittare della retrocessione del suo attuale club per poterlo acquistare a prezzo di saldo. Ci pensano le big inglesi, ma al momento in pole position ci sarebbero alcuni grandi club italiani.

Esploso nel campionato svizzero da giovanissimo, l’ex prodotto del vivaio dell’Inter la scorsa estate per la prima volta è approdato in Premier, accasandosi al Leeds. Avrebbe dovuto essere uno dei punti di forza della squadra in questa stagione ricca d’insidie, ma il suo contributo non è bastato per evitare una retrocessione arrivata all’ultimo respiro.

Nonostante i grandi investimenti fatti, il club ha fallito totalmente la stagione, e adesso sarà costretto a ridimensionarsi. Difficilmente alcuni dei giocatori importanti che avevano sposato il progetto accetteranno infatti di scendere in Championship, considerando che ora come ora le porte del mercato si stanno spalancando davanti ai loro occhi. E tra questi lo stesso Gnonto, che tra l’altro ha dimostrato, seppur tra mille difficoltà, di poter essere un giocatore in grado di competere anche a certi livelli.

Gnonto dice addio alla Premier? Tre squadre di Serie A lo tentano

La sua stagione personale non è stata da buttare. In Premier ha collezionato 24 presenze, con 2 gol e 4 assist all’attivo. Considerando che non tutte le presenze sono state dal primo minuto, e considerando che per il classe 2003 era la prima esperienza in un torneo di un certo livello, il bottino non è da sottovalutare. Anche perché a queste vanno aggiunte le 3 presenze, con 2 gol, in FA Cup, un torneo che, come tutti sappiamo, ha un valore decisamente diverso a quello della nostra Coppa Italia.

Se dunque il suo talento non è esploso del tutto, come qualcuno avrebbe potuto aspettarsi, è altrettanto vero che Willy ha dato conferma di essere un giocatore dotato di mezzi fuori dal comune, con un potenziale enorme e un futuro brillante davanti a sé. Ma molto dipenderà anche dalle sue scelte, specialmente in questo momento così delicato per la sua carriera.

Per l’attaccante azzurro sono infatti vive un paio di piste di prestigio che gli permetterebbero di rimanere in Inghilterra. In particolare avrebbero messo gli occhi su di lui Arsenal e Manchester City, pronte a investire sul suo talento per poi, magari, girarlo in prestito in qualche altro club di Premier con meno pressioni.

Ma anche la Serie A finalmente si è accorta della sua crescita, e gli estimatori non mancano. Se il Napoli lo aveva seguito con maggior interesse prima dell’approdo in Premier, ci starebbero pensando seriamente non solo il Sassuolo, ma anche due club di altissime ambizioni come la Fiorentina e la Roma. Insomma, le opzioni all’ex Zurigo non mancano. L’importante sarà prendere la propria decisione con grande attenzione, per evitare di ‘bruciarsi’ e di diventare una delle tante occasioni perse per il nostro calcio.