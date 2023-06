Federica Pellegrini ha deciso, colpo di scena improvviso

Un nuovo colpo di scena per l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, la quale ha deciso in modo improvviso quale sia stata la sua scelta.

Da quando ha smesso con il nuoto ha avuto modo di confrontarsi con altri tipi di realtà, sia per quanto riguarda il mondo dello sport ed anche al di fuori di esso, volendo essere ancora una volta protagonista.

Terminate le Olimpiadi di Tokio nel 2021, arrivò per lei il momento del ritiro, da allora ha avuto diverse esperienze, oltre a vestire i panni di giudice ad Italia’s Got Talent, si è sposata con il suo ex allenatore, vale a dire Matteo Giunta, e con lui ha preso parte alla decima edizione di Pechino Express.

Tale esperienza è terminata con il secondo posto per la coppia dei Novelli Sposi, i quali hanno sfiorato la vittoria, andata alla coppia degli italoamericani, formata a sua volta da Andrea Belfiore e Joe Bastianich. Proprio il noto ristoratore era stato compagno di giuria ad Italia’s Got Talent della Pellegrini, la quale però non ha rinunciato al suo nuoto.

Bomba Federica Pellegrini: colpo di scena improvviso

Una volta conclusa l’ultima edizione dei Giochi Olimpici, la campionessa veneta è stata infatti proclamata come membro del Cio, in rappresentanza degli sportivi, incarico con cui rimarrà fino alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Per il mondo del nuoto continua ancora a dare supporto, come nel caso della sua ultima iniziativa promossa, diventata ormai una vera e propria realtà. Si tratta della piscina in vasca lunga da 50 metri inaugurata a Livigno, nella località alpina in Provincia di Sondrio è stata infatti realizzata una struttura all’avanguardia ma non ancora operativa, la seconda più alta d’Europa dopo quella di Sierra Nevada in Spagna.

Sarà occasione importante per diversi nuotatori in vista delle Olimpiadi di Parigi nel 2024, una struttura del genere a quelle altezze sono di notevole importanza per la preparazione di un evento.

A presentare il progetto, l’ex slalomista Lara Magoni, attuale sottosegretario con Delega allo Sport della Regione Lombardia, e poi proprio Federica Pellegrini, la quale ha dichiarato: “Ho sognato di potermi allenare e nuotare in questo posto. Adesso tocca alla Nazionale più forte di sempre, io e Matteo stiamo pensando nei prossimi due anni di creare un’Academy da creare per i giovani talenti“. Di certo, quanto realizzato a Livigno è un’ottima notizia per lo sport italiano.