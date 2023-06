Umtiti commuove i tifosi: riconoscimento speciale

Samuel Umtiti non smette di commuovere i tifosi del Lecce: per lui riconoscimento speciale in arrivo da parte della città salentina.

Per il Lecce é stata un’annata molto dura e la salvezza é arrivata solamente all’ultima giornata con un gol firmato in pieno recupero, ma per i giallorossi l’importante é aver raggiunto l’obiettivo.

Uno dei giocatori che più hanno fatto la differenza per i salentini nel corso di questa stagione é stato sicuramente Samuel Umtiti. Il difensore francese arrivato in prestito dal Barcellona ha preso in mano le chiavi della difesa e portato all’interno dello spogliatoio giallorosso un’enorme quantità di esperienza e leadership che si è rivelata utile per conquistare un’insperata salvezza.

Umtiti é diventato subito un beniamino dei tifosi del Lecce e negli occhi di tutti é rimasta la sua commozione quando sbarcò a Brindisi, emozionato per l’affetto travolgente della tifoseria salentina. Il legame tra il difensore francese e la città salentina, però, sembra destinato ad essere ancora più profondo e per l’ex Barcellona é in arrivo un riconoscimento speciale che non può non commuovere i tifosi. Umtiti potrebbe presto ricevere infatti la cittadinanza onoraria da parte del comune salentino.

Umtiti idolo di Lecce: si valuta l’assegnazione della cittadinanza onoraria

Dopo la grande accoglienza ricevuta la scorsa estate all’aeroporto di Brindisi, Samuel Umtiti ci ha messo pochissimo a diventare un vero e proprio idolo per i tifosi e per la città di Lecce. Il difensore francese è stato fondamentale tanto fuori quanto dentro il campo per la salvezza del Lecce ed ora la città vuole ringraziare con un riconoscimento speciale il suo beniamino. Il consigliere comunale Giorgio Pala, infatti, ha annunciato di voler conferire ad Umtiti la cittadinanza onoraria e che all’inizio della prossima settimana presenterà ufficialmente la sua proposta.

Pala ha dichiarato di essere stato stupito dal rendimento avuto da Umtiti che ha dimostrato di essere non solo un professionista serio, dando tutto per la maglia giallorossa, ma anche un ragazzo straordinario dal punto di vista umano. Il consigliere comunale ha aggiunto come Umtiti abbia dato il massimo per la squadra e la terra salentina e che é giusto riconoscerglielo in questa maniera speciale.

Pala ha poi sottolineato quando i cori dei tifosi leccesi sovrastarono quelli razzisti della Lazio nei confronti del difensore leccese che fecero capire quanto il giocatore fosse importante per la tifoseria. L’augurio di Pala é che il comune possa discutere ed approvare questa proposta nel giro di un mese in modo da poter rincontrare e riabbracciare Umtiti prima dell’inizio della finestra estiva di mercato, quando il difensore francese non sarà più un giocatore del Lecce.