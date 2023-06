Dalla B al Napoli: affare low cost per gli azzurri

Il Napoli pensa a un colpo low cost per rafforzare la rosa: l’idea intriga De Laurentiis.

È tempo di festeggiare per il Napoli che il prossimo 4 giugno, al termine della sfida contro la Sampdoria, alzerà al cielo lo Scudetto sotto gli occhi di unl Stadio ‘Maradona’ praticamente sold out.

Sarà un’emozione immensa anche perché sarà l’ultima gara con alla guida Luciano Spalletti che ha comunicato di volersi prendere un anno sabbatico e di lasciare quindi Napoli. Subito dopo i festeggiamenti, la società non perderà tempo comunicando colui il quale prenderà le redini del tecnico di Certaldo.

Il prossimo allenatore lavorerà su una squadra già pronta ma che potrebbe essere arricchita da ulteriori tasselli. Alcuni di essi potrebbero potenziare soprattutto il reparto di centrocampo che sarà orfano di almeno tre interpreti (Demme, Gaetano e Ndombele). Ecco l’ultima idea in casa azzurra.

Napoli, spunta il nome di Ndidi

Al Napoli piacciono i giocatori giovani che finora non hanno ancora espresso il loro talento nel migliore dei modi. Un caso su tutti quello Andre Zambo Anguissa che prima di sbarcare a Napoli lottava per non retrocedere con la maglia del Fulham. Ebbene, anche quest’anno la società vorrebbe attuare un’operazione simile pescando un jolly di centrocampo dalla Premier League con lo scopo di far rifiatare i propri titolari.

Stiamo parlando di Wilfried Ndidi, nigeriano classe 1996, che quest’anno è scivolato in Championship assieme al suo Leicester. Secondo Footmercato, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista nigeriano che quest’anno ha subito una delle delusioni più amare della sua carriera. Tuttavia, Ndidi ha voglia di riprendersi dal colpo subito e di giocare per un grande club che gioca al Champions League.

Wilfried Ndidi, nato a Lagos come Victor Osimhen, è un centrocampista centrale di grande spessore, bravo nel palleggio e a saper smistare i palloni. Oltre a ciò ha dalla sua una grande esperienza in Premier League, cosa non da sottovalutare, che perdura ormai dal 2017. Con la maglia delle Foxes ha vinto due titoli, Community Shield e Coppa d’Inghilterra, ed è sempre stato al centro del progetto tecnico del club nonostante gli allenatori che sono cambiati nel corso degli anni. In campo ha sempre dimostrato qualità e visione di gioco.

Potrebbe essere un colpo low cost in quanto il valore del giocatore si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, e non ai 30 di qualche mese fa. De Laurentiis potrebbe chiudere l’affare con una cifra congrua alle sue pretese convincendo il club inglese a lasciar partire il giocatore.