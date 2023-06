Calciomercato Napoli: Milan beffato, soffiato il nuovo Osimhen

Il Napoli è pronto a beffare il Milan e soffiare il nuovo Osimhen. La trattativa potrebbe concludersi nel giro di poco tempo.

E’ tempo di pensare a rinforzare la squadra in casa Napoli. ADL ha confermato che si continuerà a lavorare con il 4-3-3 e quindi il nuovo tecnico sarà abituato a giocare con questo modulo.

In casa Napoli, comunque, si guarda con attenzione al calciomercato estivo e i partenopei sono pronti a soffiare al Milan il nuovo Osimhen. Si tratta di un calciatore di assoluto talento e ADL è pronto a vincere una nuova scommessa per fare un salto importante di qualità soprattutto in ottica internazionale.

Mercato: Milan beffato, il Napoli piazza il colpo

La stagione che si sta per concludere ha permesso al Napoli di mettere in mostra diversi talenti e molti di loro potrebbero partire già in questa sessione estiva. ADL non ha nessuna intenzione di privarsene, ma le offerte in arrivo rischiano di essere importanti e per questo motivo sono in corso riflessioni e magari alla fine ci sarà il tanto atteso via libera libera alla cessione per consentire ai conti di essere in ordine.

Tra i giocatori più vicini all’addio c’è proprio Osimhen. E, in caso di una sua cessione, il Napoli potrebbe puntare su Balogun. Secondo il Daily Mail, è lui il primo obiettivo di ADL per l’attacco. Stiamo parlando di un classe 2001 che piace a diverse squadre ed ha una valutazione di calciomercato di 25 milioni di euro. Una cifra inferiore a quella che entrerebbe per la cessione del nigeriano e quindi tutto è possibile.

Da sottolineare che sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse del Milan e quindi è possibile un duello tra i due club per il giocatore dell’Arsenal. Attualmente i rossoneri sono in vantaggio, ma il Napoli è pronto a rompere gli indugi e regalarsi un colpo importante in ottica prossima stagione.

Ultime Balogun: il Napoli ci pensa per il dopo Osimhen

Balogun si candida ad essere il primo obiettivo del Napoli in chiave calciomercato in caso di partenza di Osimhen. Stiamo parlando di un classe 2001 considerando tra i più forti in prospettiva e quindi si tratterebbe di un colpo importante.

Naturalmente l’operazione di calciomercato è destinata a concludersi solamente con l’addio del nigeriano. Senza non ci sarà nessuna fumata bianca visto che il Napoli non avrebbe nessuna necessità di andare su Balogun considerando la presenza in rosa di calciatori del calibro di Simeone e Raspadori.