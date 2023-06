Ora è psicosi Napoli: due big salutano, doppio addio eccellente

Luciano Spalletti è solo il primo a partire da Napoli, anche i titolarissimi potrebbero ben presto fare le valigie e lasciare la squadra neo campione d’Italia.

Una possibilità che sta emergendo e si fa sempre più spazio, la conquista del titolo potrebbe avere messo il punto esclamativo sull’esperienza a Napoli. C’è chi si guarda intorno, il calciomercato del Napoli sarà molto frenetico in entrata ma soprattutto in uscita.

Il titolo conquistato dopo 33 anni sarà celebrato al meglio con la festa di domenica, ma l’ultima gara di campionato con annessa celebrazione potrebbe essere anche l’ultimo atto per qualche titolarissimo. L’addio a Luciano Spalletti sarà accompagnato da qualche partenza eccellente, gli uomini chiave dello scudetto cominciano ora a guardarsi intorno.

L’esperienza a Napoli potrebbe concludersi proprio con il titolo, dopo aver dato tanto con gli azzurri si cercano ora emozioni ben diverse, facilitati anche da una situazione contrattuale non troppo favorevole per il club azzurro.

Due big vanno via, come cambia il Napoli

Il club di De Laurentiis dovrà decidere in fretta cosa fare dei suoi big, e soprattutto anche capire chi sarà l’uomo che dovrà trattare con loro l’eventuale rinnovo o la partenza. La stasi sul fronte Giuntoli sta bloccando anche la questione dei rinnovi e di conseguenza i calciatori del Napoli in dubbio pensano già alla nuova meta. Due in particolare, per motivazioni e un contratto in scadenza nel 2024, possono fare la valigia: il Napoli perderà Zielinski e Lozano.

L’ipotesi del Corriere dello Sport non è tanto remota. Zielinski piace a Lazio e Juve, è il tipo di centrocampista ideale da collocare in Serie A per chi deve compiere il salto di qualità in mezzo. È stato utilissimo ma forse non troppo fondamentale nella stagione dello scudetto, per una decina di milioni di euro può partire. Maurizio Sarri lo punta da tempo, in mezzo a Milinkovic Savic e Luis Alberto sarebbe il calciatore perfetto per la mediana, al suo posto si punta direttamente su Samardzic dell’Udinese.

Un pochino più complessa la vicenda del messicano, Lozano ha mercato in Premier, soprattutto nei mesi scorsi si ventilava un trasferimento in Inghilterra. Il Manchester United lo segue da tempo, da capire come si muoveranno i club britannici prossimamente, De Laurentiis per l’ala messicana vorrà almeno venti milioni di euro e non andare allo scontro con Lozano. Le alternative sulla fascia non mancano, Berardi ed El Shaarawy sarebbero i nomi low cost per la sostituzione.