Valentina Vignali, compleanno al mare: la foto in bikini è spettacolare

Valentina Vignali colpisce di nuovo i suoi fan: si avvicina l’estate, e la cestista e modella si dà a una spettacolare prova costume in bikini.

Tra gli appassionati di sport, il suo nome e il suo volto sono piuttosto conosciuti, anche se più per i social che per quanto fa in campo. Valentina Vignali è infatti a tutti gli effetti una giocatrice di basket, ma è famosa soprattutto per la sua attività da modella e in tv, e ovviamente per gli audaci scatti che pubblica sui social. L’ultimo è un bollente anticipo dell’estate che incombe, e che la bella atleta riminese sta aspettando sulle assolate spiagge della Florida.

Cestista fin dalla tenera età, Valentina Vignali si è sempre mantenuta su un po’ livello sportivo, pur senza mai arrivare a giocare nella nazionale italiana. L’ala classe 1991 ha giocato l’ultima stagione con la Virtus Pavona, che milita nella Serie B femminile Lazio, ma quando non gioca o si allena lavora come modella. Fin da quando aveva circa 20 anni ha iniziato a fare la testimonial per vari brand, da Telecom Italia a Nescafé, da Pupa a Huawei, per poi arrivare a Puma, Tissot, Oral-B e Victoria’s Secret.

Oltre a questo, è anche spesso apparsa in ruoli televisivi, grazie alla sua bellezza e al fisico statuario, ma anche a un carattere gioviale e molto spigliato. Dopo le prime apparizioni in concorsi di bellezza come Miss Muretto e Miss Italia, ha partecipato come corteggiatrice a ‘Uomini e Donne’ ed è stata anche concorrente del ‘Grande Fratello’ nel 2019. Inoltre, Valentina Vignali è apparsa di frequente come ospite e opinionista a ‘Lucignolo’, ‘Tagadà’, ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Mattino Cinque’ e ‘Domenica Live’.

Il bikini di Valentina Vignali parla chiaro: l’estate sta arrivando!

Sul suo seguitissimo profilo Instagram (2,6 milioni di follower), la bella cestista riminese si concede spesso scatti ammiccanti in biancheria intima o costumi da bagno. A ben vedere, le foto un po’ più disinibite hanno in parte contribuito al lancio della sua carriera, se pensiamo a calendari che ha fatto per ‘Playboy’ (2013) e ‘GQ’ (2014). “Con tutti gli allenamenti e il bucio di c**o che mi faccio per ottenere il corpo che ho, ringrazia che non vado in costume pure a gennaio” ha risposto una volta a un utente online che le chiedeva il perché di queste foto.

E il set da spiaggia recentemente pubblicato da Valentina Vignali si inserisce perfettamente nel trend. La giocatrice di basket 32enne posa sulla dorata sabbia di Pensacola Beach, in Florida, indossando un bikini dai toni chiari sotto vestiti davvero poco coprenti. Un ‘regalo’ che l’atleta si è concessa per il suo compleanno, con la particolarità che il regalo lo ha fatto lei ai suoi follower su Instagram, senza alcun dubbio.