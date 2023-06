Inter, nome nuovo per la difesa: gioca già in Italia

Il calciomercato dell’Inter viaggia spedito verso una soluzione intrigante in Serie A: l’ultima idea al posto di Skriniar

Ai microfoni di ‘TVPLAY_CMIT’ è intervenuto il giornalista di Libero – tifoso dell’Inter – Fabrizio Biasin. Al centro dell’attenzione il calciomercato dei nerazzurri che da qui e per tutta l’estate rischia di vedere non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Simone Inzaghi.

In attacco, è evidente, andrà trovata una soluzione per diversi profili di primaria importanza. Da Lukaku, giunto in prestito dal Chelsea che tutt’ora ne detiene il cartellino, che sta facendo benissimo alla corte dell’allenatore piacentino. Perchè ‘Big Rom’, legatissimo all’Inter, in fondo spera di poter continuare la sua avventura a Milano. Occhio poi a Edin Dzeko, in scadenza a fine mese e per il quale da tempo si discute di un possibile rinnovo per 1-2 anni. Il bosniaco spesso e volentieri ha tolto le castagne dal fuoco in partite delicate e farebbe certamente comodo.

Al di là di ciò che accadrà a centrocampo dove Marcelo Brozovic potrebbe effettivamente salutare la ‘Beneamata’, dopo mesi difficili che lo hanno visto brillare sempre meno in nerazzurro, il focus di Beppe Marotta sarà soprattutto sulla difesa. Perchè Milan Skriniar ha già virtualmente salutato il club di Zhang visto che è d’accordo da mesi col PSG per il suo approdo a Parigi nel mese di luglio. Attenzione poi ad un’altra situazione delicata al centro della retroguardia meneghina.

Inter, nodo difesa: colpo a sorpresa in Serie A

Stefan de Vrij, come Dzeko, vedrà esaurire il suo contratto tra poche settimane e di rinnovo – al momento – si parla seppur non in termini così ottimistici. Uno scenario quasi catastrofico che costringerà la dirigenza di Viale della Liberazione a portare almeno un colpo in difesa, agli ordini di Inzaghi. Ed è qui che Biasin ha detto la sua, rivelando un nome che all’Inter piace e che gioca già con ottimi risultati in Serie A.

“So che piace Schuurs, tuttavia acquistare un giocatore da Urbano Cairo non sarà facile“. Proprio così, perchè la bottega del Torino è notoriamente molto cara ed il classe 1999 nazionale olandese verrà trattenuto per quanto possibile. Perr Schuurs in questa stagione che viaggia verso la chiusura ha dimostrato di essere tra i più forti – e giovani – centrali del nostro calcio. Ed un grande salto in una grandissima piazza come quella milanese sarebbe per lui una tappa irrinunciabile, per l’Inter invece l’occasione ideale per svecchiare e potenziare la difesa con un profilo tra i più ambiti non solo in Italia.

Biasin conclude poi facendo un punto sulle operazioni che proprio in difesa dovrebbero riguardare l’Inter: “Si vuole rinnovare de Vrij, Bastoni e Darmian rimarranno mentre un tentativo sarà fatto per permettere ad Acerbi di proseguire l’avventura con l’Inter”. Il giornalista ha poi concluso parlando di altri nomi come Becao e Scalvini, con quest’ultimo ritenuto però troppo costoso per i parametri interisti. In questi mesi Schuurs ha collezionato 35 presenze complessive con la squadra di Juric, con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo.