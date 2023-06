Napoli: non solo Italiano, altro arrivo dalla Fiorentina

In casa Napoli si inizia a guardare al futuro: il favorito per la panchina è Italiano: con lui potrebbe arrivare un giocare alla Fiorentina.

In attesa di salutare Luciano Spalletti e di festeggiare lo Scudetto, in casa Napoli si inizia a pensare con attenzione al prossimo futuro. Il primo passo è sicuramente quello di scegliere il nuovo allenatore.

Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma il grande favorito ad oggi sembra essere Vincenzo Italiano. E con lui, secondo quanto riferito da areanapoli.it, a Napoli potrebbe arrivare un giocatore dalla Fiorentina durante il calciomercato. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo solamente in caso di approdo del tecnico ex Spezia e per questo motivo si avrà un quadro più chiaro nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli: non solo Italiano, pronto un colpo dalla Fiorentina

Il cambio in panchina ogni volta porta diverse novità nei club e lo stesso lo si può dire anche per il Napoli in caso di arrivo di Vincenzo Italiano. Il tecnico sicuramente avanzerà delle richieste ben precise e per questo motivo non possiamo escludere diversi arrivi dalla Fiorentina considerando che sono diversi i giocatori che si ritengono ormai alla fine del ciclo in Toscana e per questo motivo sono possibili sorprese.

Con Italiano a Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe arrivare Milenkovic. Il serbo ha sicuramente voglia di fare un grande salto di qualità e potrebbe essere una grande occasione per i partenopei considerando il fatto che in difesa ci sono state delle lacune in questa stagione. Il difensore, quindi, è la chance giusta anche in caso di partenza di Kim.

Sicuramente il fatto di Ramadani procuratore potrebbe consentire di accelerare la trattativa e arrivare alla fumata bianca. Ma una risposta certa la si avrà solamente nelle prossime settimane e, come detto in precedenza, molto dipenderà anche dalla presenza di Italiano in panchina.

