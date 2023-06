La stella della nazionale al Napoli: affondo decisivo

Il Napoli sta programmando la prossima stagione ed è pronto a tentare l’affondo decisivo per la stella della nazionale che sta incantando tutti

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione (con il numero uno azzurro che sta valutando almeno 10 profili) che prenderà il posto di Spalletti ed anche per il nuovo direttore sportivo (Giuntoli sempre più vicino alla Juventus), il presidente Aurelio De Laurentiis vuole rinforzare ancora di più la sua squadra.

Tanto è vero che, nella sua lista dei desideri, ha cerchiato in rosso il nome di un giovane promettente e stella della nazionale. Proprio lui che, insieme al resto dei suoi compagni di squadra, sta regalando delle vere e proprie emozioni a tutti i tifosi dell’Italia. Con delle prestazioni a dir poco stupefacenti.

Napoli pazzo per l’azzurrino della Nazionale: le ultime

Tutti pazzi per Tommaso Baldanzi. A dire il vero è il Napoli che stravede per il gioiellino dell’Empoli. Lanciato senza alcun tipo di problema dal tecnico Zanetti in prima squadra (d’altronde se un giovane è bravo l’età non conta), il trequartista è stata la vera sorpresa di questa stagione con i toscani. Con i suoi gol (ben 4 per essere al suo primo anno nella massima serie) e prestazioni da urlo ha contribuito alla salvezza della sua squadra.

Giocate che gli sono valse anche la convocazione in questo Mondiale Under 20 che la nazionale di Nunziata sta disputando in Argentina. Nel corso della partita vinta contro i pari età dell’Inghilterra, il classe 2003 ha timbrato il cartellino con un gran gol. Lo stesso che, insieme a quello di Casadei (ex Inter) è valsa la qualificazione ai quarti di finale della competizione dove affronteremo la Colombia.

In queste ultime ore il suo agente, intervenendo in una trasmissione radiofonica, ha fatto sapere che per il ragazzo non ci sarebbe alcun problema a restare ad Empoli anche la prossima stagione. La realtà è che moltissimi top club (sia italiani che esteri) si sono messi in fila per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il patron Corsi valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe benissimo “lievitare” da come potrà terminare il nostro cammino in questo Mondiale. Il Napoli è fortemente interessato ed, allo stesso tempo, non vuole farsi scappare questa grande occasione. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza e aggiudicarsi uno dei calciatori più promettenti della Serie A.