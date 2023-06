“Problema con il cognome Schumacher”: che scontro in F1

Al termine dell’annata 2022 Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, è rimasto senza una monoposto in Formula 1. Oggi è terzo pilota e le polemiche non si placano

La Formula 1 è sempre ai piedi del solito Max Verstappen, dominatore assoluto di un campionato che sembra ancora una volta destinato a finire tra le mani della Red Bull. Alle spalle delle vetture angotedesche, al di là dell’Aston Martin di Alonso, le altre big Ferrari e Mercedes fanno tanta fatica.

Proprio un nome legato per certi versi sia alla rossa che al team di Toto Wolff è finito al centro delle polemiche. Si tratta di Mick Schumacher che al termine del 2022 ha perso il proprio sedile in Formula 1 rimanendo appiedato dalla Haas, scuderia con cui non è riuscito a fare quel salto di qualità che si sperava.

Secondo lo zio del figlio del grande Michael, ovvero Ralf Schumacher, l’Alpha Tauri, team satellite Red Bull, aveva anche aperto all’ipotesi di un ingaggio, ma a far arenare il tutto sarebbe stato Helmut Marko. Il fratello di Schumi non ci era andato leggero con il dirigente Red Bull, parlando anche di “problemi col cognome Schumacher”. Parole forti e che hanno scatenato il paddock e le discussioni, oltre ad una inevitabile reazione da parte dello stesso Marko.

Formula 1, risultati e non marketing: la polemica su Mick Schumacher

Ad oggi Mick Schumacher, dopo l’esperienza con la Haas, si è vestito con i colori della Mercedes, ma con lo scomodo ruolo di terzo pilota, sostanzialmente ‘in panchina’ in attesa della sua occasione. Una carriera che quindi attende ancora di decollare e che potrebbe avere ancora molto da dire a patto che arrivi la giusta possibilità.

Tante quindi le polemiche che continuano a circolare attorno ad uno dei cognomi più famosi ed importanti della storia della Formula 1. In merito alla vicenda e al polverone alzato da Ralf Schumacher è arrivata pronta la risposta di Marko su Mick ai microfoni del quotidiano austriaco ‘oe24’: “Non ho assolutamente alcun problema con la famiglia Schumacher, Michael per me è stato il più grande e inoltre parlo regolarmente con Ralf, che però, sta confondendo una cosa: il nostro programma di F1 si basa sulle prestazioni, non sul marketing“.

Parole forti anche quelle di Marko, che rispedisce al mittente ogni polemica sulla gloriosa dinastia di Schumi, sottolineando piuttosto come il loro lavoro sia sempre orientato e finalizzato alla ricerca del risultato.