Calciomercato: colpo Berardi in attacco, sarà il nuovo esterno

Dopo l’ennesima stagione di livello in maglia Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a compiere il tanto atteso -e definitivo- salto di qualità in carriera nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno neroverde è entrato nuovamente nel mirino di alcuni dei migliori club italiani, pronti a sedersi al tavolo col giocatore e Carnevali per provare a chiudere quest’operazione.

Nel corso di questi mesi Berardi è stato accostato a tantissimi club, anche non italiani, ma a quanto pare il suo futuro sarà ancora una volta in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno del Sassuolo sarà il colpo in attacco del club italiano nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, Berardi colpo in attacco: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi nel prossimo calciomercato. Al termine dell’ennesima stagione importante in maglia Sassuolo, questa sembra essere l’estate giusta per l’esterno della Nazionale per compiere il tanto atteso e definitivo salto di qualità in carriera.

Nonostante sia stato più volte accostato anche a club di Premier League, il futuro di Berardi sarà ancora in Serie A. L’intenzione dell’italiano è infatti quella di continuare in patria soltanto andando a giocare in piazze più ambiziose ed importanti rispetto a Sassuolo. Questo suo desiderio presto potrebbe essere esaudito, visto che una delle ‘7 sorelle‘ è pronta ad affondare il colpo decisivo per il 10 neroverde.

Stando alle ultime notizie, infatti, per puntare a migliorare i numeri dell’attacco nella prossima stagione, la Fiorentina sarebbe decisa a puntare su Domenico Berardi nel prossimo calciomercato così da creare un tridente da sogno con Cabral e Nico Gonzalez per lottare per un posto in Champions League.

La Fiorentina sogna Berardi: sul 10 del Sassuolo la concorrenza

La Fiorentina è al lavoro per provare a regalare a Vincenzo Italiano un colpo da Champions League, ovvero Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo è sempre più intenzionato a lasciare quella che è stata casa sua in questi ultimi 10 anni, a patto però che nelle casse del club neroverde vengano versati -almeno- 18 milioni di euro nel prossimo calciomercato.

La Viola sarebbe intenzionata a farlo, ma occhio alla folta concorrenza per il giocatore. Solo in Serie A, infatti, la Fiorentina ha da che fronteggiare l’avanzata del Milan e del Napoli campione d’Italia, che per blasone partono una spanna avanti rispetto al club di Commisso. Alla fine, come al solito, decisiva sarà la volontà del giocatore che, in una recente intervista, ha però messo in chiaro una volta e per tutte cosa si aspetta dal suo futuro.

Berardi, futuro in Champions: annuncio

Berardi si prospetta essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo di Serie A. L’attaccante del Sassuolo, infatti, potrebbe andare in una big in estate, come confermato da lui stesso in una recente intervista a Sportweek.

L’esterno della Nazionale, infatti, ha svelato e confermato il suo desiderio di giocare -finalmante- in Champions League. Questo potrebbe agevolare Napoli e Milan e, d’altro canto, sfavorire la Fiorentina, ma il calciomercato è sempre ricco di sorprese, quindi tutto potrà succedere.