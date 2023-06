Ultim’ora, addio lampo in casa Juve: c’è la rescissione

La Juventus, dopo penalizzazione e ammenda e in attesa della decisione della UEFA, deve ripartire: c’è anche la possibilità di rescindere.

La Juventus deve necessariamente ripartire. La penalizzazione di 10 punti in Serie A per il caso plusvalenze ha fatto perdere al club la possibilità di ottenere guadagni dalla Champions League.

A questo si è aggiunta l’ammenda, dopo il patteggiamento per la manovra stipendi, di più di 700mila euro. E tutto, a livello europeo, è ancora da comprendere per le eventuali mosse della UEFA. In tutto questo è spuntata anche l’ipotesi della rescissione con un profilo in particolare: le novità.

La Juventus deve necessariamente ripartire. Per come si sono messe le cose in campionato, il club bianconero potrebbe ancora conquistare l’Europa League se riesce a vincere l’ultima partita di campionato. Anche se poi sarebbe da comprendere cosa faranno Atalanta e Roma davanti.

In tutto questo però, come riferito da ‘Calciomercato.it’, si è inserito un altro scenario che stavolta riguarda direttamente Massimiliano Allegri. Il tecnico non è mai stato messo in discussione dalla società ma adesso c’è bisogno di rifondare: ecco allora la situazione e le novità.

Juventus, incontro con Allegri e possibilità di rescissione: tutto ancora da decidere

Come detto, la Juventus anche nei momenti più difficili e dopo le sconfitte più pesanti in questi due anni non ha mai messo in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. Anche se i tifosi bianconeri hanno in più occasioni fatto comprendere tutto il proprio malumore. Adesso però le cose potrebbero anche cambiare. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, infatti, società e tecnico si incontreranno molto presto. Francesco Calvo vorrebbe anche che non ci fosse alcuna separazione ma bisogna ragionare bene sul progetto.

L’incontro servirà perciò per capire se ci siano i presupposti per continuare insieme. O partirà un nuovo progetto o ci sarà la rescissione immediata. Non sono previste vie di mezzo. E proprio quest’ultima ipotesi non è da escludere perché Massimiliano Allegri potrebbe anche decidere di rescindere consensualmente il suo contratto e di accettare una buona uscita per farsi da parte.

Sarà a questo punto di fondamentale importanza l’ultima gara di questa stagione di Serie A che la Juventus giocherà contro l’Udinese. Nessuno è più un intoccabile. La società, inoltre, non molla neppure il profilo di Igor Tudor che, in caso di addio da parte di Allegri, resterebbe la prima scelta.