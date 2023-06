Federica Pellegrini svela il suo futuro: tutti a bocca aperta

Federica Pellegrini, l’annuncio che tutti stavano aspettando. Arriva finalmente la rivelazione sul suo futuro.

Una carriera straordinaria, una donna in grado di andare ben oltre i proprio limiti, fisici e caratteriali. Si, perchè se avessero detto anni fa a Federica Pellegrini che sarebbe diventata volto noto della televisione ed anche ambasciatrice di brand molto importanti, chissà cosa avrebbe risposto…

Non soltanto una delle nuotatrici più importanti della storia dell’Italia, dunque, anche se già questo basterebbe per inquadrare quella che è una personalità versatile, ma al tempo stesso delicata e pronta al sacrificio.

Una donna, Federica, che nel tempo è stata anche investita da diversi riconoscimenti da parte dello stato italiano, motivo di grande soddisfazione per lei e tutta la sua famiglia. Eppure, nel corso del tempo è diventata sempre più conosciuta, famosa ed anche apprezzata ben al di là di quello che è il suo ruolo di sportiva, nuotatrice e campionessa.

In questo senso, la sua avventura ad ‘Italia’s Got Talent‘ è stata decisiva. E’ proprio in questo particolare contesto che la Pellegrini ha svestito i panni di campionessa ed orgoglio della nazionale, scendendo dal piedistallo e diventando un volto televisivo. Il suo carattere, non soltanto pregno di leadership ma anche di simpatia e capacità di stare allo scherzo, è venuto fuori in maniera importante. Di sicuro c’è stato anche questo elemento ad incrementare il successo e l’apprezzamento nei confronti di questa donna straordinaria.

Federica Pellegrini, passaggio importante sul futuro: arriva l’annuncio

Al netto di quelle che sono le esperienze televisive, va detto, Federica ama comunque restare legata a quella che la sua grande passione, il suo lavoro ed in generale quella che è stata la sua ragione di vita per tanti anni: il nuoto. Nelle ultime ore è stata inaugurata a Livigno la piscina più alta d’Italia (1816 metri sopra il livello del mare), seconda soltanto a quella di Sierra Nevada in Spagna a 2300 metri.

Presente proprio la Pellegrini, insieme a tanti altri talenti e campioni dello sport in vasca. Proprio lei si è lasciata andare ad un commento molto particolare riguardo il suo futuro e quello che accadrà proprio a Livigno in questa struttura del CONI che ha finalmente ha visto la luce proprio in queste ore.

“E’ un bellissimo progetto che va a buon fine. Sono contenta di aver incentivato man mano la riuscita di questa vasca da 50 metri. Allenarsi in vasca lunga cambierà tantissimo in chiave olimpica, è un’altura che ti permette di starci più delle 3 settimane canoniche. Ti da delle agevolazioni tecniche”, ha detto la Pellegrini. “La mia Academy? Oggi si inaugura anche un altro grande progetto, l’Academy di nuoto inizierà proprio da Livigno per i prossimi due anni”, ha annunciato la stessa Pellegrini ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.