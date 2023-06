Clamoroso Napoli: c’è l’ex Juve per la panchina

Il Napoli è sempre alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione: spunta un ex Juve per la panchina azzurra

Domenica è il giorno cerchiato di rosso sui calendari dei tifosi del Napoli, perché sarà quello della festa definitiva dello scudetto, con la coppa consegnata nelle mani di Giovanni Di Lorenzo che la alzerà in un Maradona gremito in ogni ordine di posti.

Sarà una festa speciale, proprio come accaduto gà dopo la gara contro la Fiorentina; d’altronde la lunga attesa ha solo reso il tutto più bello, ed ora è ancora tempo di festeggiare. Ci sarà poi tempo per pensare al futuro; tante le questioni da risolvere, in primis la guida tecnica.

L’eroe del terzo scudetto, Luciano Spalletti, ha già annunciato il suo addio al Napoli. Non proseguirà in azzurro la sua carriera, optando per un anno sabbatico e lasciando la panchina senza inquilino. Chi arriverà al posto dell’uomo di Certaldo? Una domanda da un milione di dollari, perché è davvero tanta l’incertezza.

Servirà con ogni probabilità qualche altra settimana per scoprire la nuova guida tecnica azzurra, considerato come De Laurentiis – per sua stessa ammissione – stia addirittura vagliando 10 profili.

Napoli, spunta un nuovo nome per la panchina: è un ex Juve

Al momento sono stati accostati davvero una miriade di allenatori agli azzurri; dal sogno proibitivo Klopp alle ipotesi remote di Conte e Gasperini – per una questione tattica – fino agli stranieri Luis Enrique (ma preferisce la Premier League), Nagelsmann (ma serve pagare i 10 milioni della clausola rescissoria al Bayern) e Sergio Coinceçao, sotto contratto con il Porto.

Resta in piedi anche l’ipotesi Rafa Benitez, una sorta di usato sicuro per De Laurentiis; lo spagnolo fu il tecnico della trasformazione del Napoli in ambito internazionale e la stima nei confronti dell’allenatore non è mai svanita in ADL, pronto a riportarlo in azzurro.

Non mancano, però, le ipotesi autoctone; in primis, in questo senso, il nome è quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina che il prossimo 7 giugno si giocherà la finale di Conference League.

Italiano è molto stimato dal patron azzurro e piace per il suo gioco offensivo modellato con il 4-3-3, ma resiste anche l’ipotesi Thiago Motta, altro allenatore dal gioco propositivo ed offensivo.

Nelle ulime ore, però, è spuntato il nome di Igor Tudor. Il tecnico croato conosce benissimo la Serie A per aver allenato l’Udinese ed il Verona e piace per il suo gioco offensivo ed aggressivo, con i calciatori chiamati a non risparmiarsi mai. Al Marsiglia ha disputato una buona stagione e sembrerebbe pronto a guidare un top club anche in Serie A.