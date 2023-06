Dalla Juve alla Lazio: arriva con lo scambio

Dalla Juventus alla Lazio: arriva grazie a uno scambio il primo rinforzo in chiave Champions League per i biancocelesti

Contro ogni pronostico la Lazio, dopo tre stagioni, ha staccato il biglietto per la prossima edizione della Champions League. Parte del merito senza ombra di dubbio va attribuita al tecnico Maurizio Sarri che ha centrato tale obiettivo pur potendo contare su una rosa ridotta all’osso e su un Ciro Immobile, a causa della sequela di infortuni che lo ha bersagliato, utilizzato con il contagocce.

Il tecnico toscano, quindi, ha confezionato un piccolo miracolo sportivo ma, si sa, i miracoli non si ripetono, men che meno in una competizione come la Champions League dove anche il più piccolo errore viene pagato a caro prezzo.

Motivo per il quale l’ex tecnico del Napoli (per effetto del pari contro il Bologna salvo il suo record di 91 punti stabilito nella stagione 2017-18) ha chiesto rinforzi al patron laziale, Claudio Lotito, per non ritrovarsi più con la ‘coperta corta’, soprattutto in attacco.

Milik, dalla Lazio alla Juve: arriva grazia allo scambio

Urge, dunque, un vice-Immobile, qualcuno che possa consentire al bomber di Torre di tirare il fiato senza farlo rimpiangere. Ebbene, Sarri ha già individuato il sostituto ideale del bomber all time biancoceleste, una sua vecchia conoscenza avendolo avuto ai suoi ordini durante l’esperienza sulla panchina azzurra.

Il ‘prescelto’ è Arkadiusz Milik, in prestito con diritto di riscatto alla Juventus dal Marsiglia. Il polacco dopo un avvio fulminante (il miglior attaccante bianconero nel rapporto gol/minutaggio) ha segnato il passo tanto che gli ultimi due suoi centri, dei 9, di cui 2 in Champions League, in 40 apparizioni stagionali, sono datati 30 aprile, nel match contro il Bologna, e addirittura 22 gennaio nella sfida contro l’Atalanta.

Ragion per la quale la dirigenza bianconera, nonostante i soli 7 milioni di euro per il suo riscatto, non è più così convinta di voler prorogare il rapporto contrattuale con l’attaccante polacco. Uno stallo di cui ha approfittato la Lazio offrendo al Marsiglia Luis Maximiniano in cambio di Milik.