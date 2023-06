Elisabetta Canalis, pantaloni e costume: che bomba!

Elisabetta Canalis fa sempre parlare di sè. La quarantaquattrenne showgirl e modella di origini sarde è diventata una stella dello showbiz americano

Una popolarità in continua e costante crescita, nonostante da tempo non la si veda più sul piccolo schermo. La carriera televisiva di Elisabetta Canalis iniziata interpretando il ruolo di Velina nel popolare Tg satirico ‘Striscia la notizia‘, in onda da parecchi anni su Canale 5, si è conclusa nel momento in cui decise di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti insieme al suo compagno, il chirurgo californiano Brian Perri.

Elisabetta ha preso questa decisione ormai più di dieci anni fa e da allora la città di Los Angeles è diventata la sua nuova patria. E proprio nella città degli angeli l’ex Velina è diventata mamma, quando nel 2015 ha dato alla luce la piccola Skyler Eva.

Nel frattempo il rapporto con Brian si è gradualmente deteriorato, fino a causare la rottura definitiva tra i due con relativo naufragio del loro matrimonio. Ciononostante la modella sassarese ha scelto di rimanere negli Stati Uniti, “il posto ideale dove far crescere la mia bambina“, ha più volte sottolineato Elisabetta. E in effetti la piccola Skyler Eva a Los Angeles si trova splendidamente.

Elisabetta Canalis nel frattempo, nonostante l’addio al piccolo schermo e al nostro paese, ha visto crescere a dismisura la sua popolarità in questi ultimi anni. La sua maggiore presenza sui social ha senza dubbio contribuito a questa crescita in termini di seguito. Il suo profilo Instagram può infatti contare su quasi tre milioni e mezzo di followers, che la seguono con affetto passo dopo passo.

L’outfit di Elisabetta Canalis lascia senza fiato: il bikini fa il record di like

E la Canalis sembra voler ricambiare l’affetto dei suoi ammiratori pubblicando scatti e foto che la ritraggono in pose sì sensuali e provocanti, ma mai volgari o di cattivo gusto. L’ultimo post appartiene proprio a questa categoria: Elisabetta è infatti ritratta con indosso una camicia jeans aperta a lasciare vedere un bikini di colore verde che mette in risalto le sue forme perfette.

Sotto, un pantalone quasi da ‘maschiaccio’ indossato con la consueta eleganza. La foto ha scatenato l’entusiasmo dei tantissimi fan della showgirl e modella sarda, nel frattempo sempre più impegnata a fare da testimonial ai marchi di abbigliamento e di cosmetici più prestigiosi al mondo.