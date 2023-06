Federica Nargi lascia senza fiato: in costume è bollente

Oramai abbiamo finito tutti gli aggettivi che riguardano Federica Nargi. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, anche in questa occasione, non delude assolutamente le aspettative.

Un altro suo nuovo ed entusiasmante capolavoro arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Una vera e propria gioia per gli occhi dei suoi fan che non potevano chiedere nulla di meglio. Anche questa volta ci delizia con un costume e con un fisico che ci lasciano completamente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui ha davvero esagerato.

Non è affatto un mistero che ogni suo post riceva il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Gli stessi che non stavano aspettando altro se non questa sua nuova meraviglia.

Federica Nargi, in costume è davvero eccezionale [FOTO]

Semplicemente meravigliosa. Su questo non ci sono dubbi. Federica Nargi, ancora una volta, riesce a conquistare la nostra attenzione. L’attuale compagna dell’ex calciatore (ed ora opinionista televisivo) Alessandro Matri, ha colpito ancora il cuore di tutti quanti i suoi fan. Con l’avvicinarsi di questa estate (che si prospetta molto bollente) la nativa di Roma ci delizia con alcuni scatti in costume per pubblicizzare la nota marca di indumenti.

Poi, per tutto il resto, ci regala un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano mai ed un corpo semplicemente perfetto. Uno sguardo che manda i suoi follower tutti ko. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a conquistare nuovamente il trono di ‘Regina di Instagram‘.

Il mese di giugno è iniziato nel migliore dei modi per l’ex velina. Se questi sono i presupposti per l’estate che sta per arrivare allora i suoi seguaci si divertiranno alla grande. Tantissimi, infatti, sono i commenti di chi le ricorda di essere una “Dea“, “Semplicemente fantastica“, “Inimitabile” e molto altro ancora. Il numero dei “mi piace”, con il passare delle ore, aumenta sempre di più.

Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente da cornice in questo scatto. Così come la sabbia e l’albero su cui è poggiata per farsi scattare più di una foto. Anche il sole vuole fare la sua parte, ma la vera protagonista non può altro che essere lei. Tutti in piedi per Federica, regina (senza dubbio) della prossima estate.