Napoli: cambia tutto per Giuntoli, la decisione a sorpresa

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Giuntoli. In queste ore è arrivata una decisione a sorpresa.

E’ tempo di scelte in casa Napoli. Il campionato è ormai finito e, di conseguenza, De Laurentiis nelle prossime settimane sarà destinato a prendere decisioni importanti considerando che Spalletti ha lasciato.

Un’altra questione da risolvere è sicuramente quella di Giuntoli. In queste ultime ore per il direttore sportivo del Napoli sono cambiate molte cose e possiamo parlare di una decisione assolutamente a sorpresa. Naturalmente le certezze le avremo solamente nelle prossime settimane e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Napoli: decisione a sorpresa, ecco cosa sta succedendo con Giuntoli

Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli? A questa domanda fino ad oggi non c’è una risposta ufficiale. Le indiscrezioni parlano di una decisione ormai già presa, ma De Laurentiis non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire e per questo motivo sono attese novità nel giro di poco tempo.

Ma attenzione ad una possibilità che sta uscendo in queste ultime ore. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, la Juventus non è assolutamente contenta delle tempistiche che sta avendo la trattativa con Napoli per Giuntoli e potrebbe decidere di puntare su Massara. L’ex Roma era già stato accostato ai bianconeri, ma alla fine il diretto interessato aveva chiuso le porte ribadendo la volontà di restare al Milan. Ora le porte in rossonero si sono chiuse e Calvo è pronto finalmente ad affondare il colpo. Una situazione che è destinata a tagliare fuori Giuntoli.

Per questo motivo non è da escludere che Giuntoli possa rimanere a Napoli per un altro anno e poi magari separarsi nel 2024. Ragionamenti in corso e in questo caso l’ultima parola toccherà a De Laurentiis, chiamato a muoversi sicuramente in tempi brevi.

Ultime Napoli: Giuntoli verso la permanenza?

A sorpresa Giuntoli potrebbe decidere di restare a Napoli considerando il fatto che la Juventus sembra essere pronta a presentare un’offerta a Massara. L’attuale direttore sportivo dei partenopei resta sempre il principale obiettivo, ma De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo facilmente e quindi non sono escluse novità.

Sicuramente la Juventus un direttore sportivo lo dovrà fare e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. I bianconeri sono tra Giuntoli e Massara e su questa vicenda l’ultima parola spetterà direttamente a De Laurentiis.