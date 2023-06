“Non ce la faccio”: Spalletti, il malinconico retroscena

Dopo l’ufficializzazione del suo addio al Napoli, su Luciano Spalletti è stato svelato un retroscena molto malinconico.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dominato il campionato di quest’anno, visto che è stato in vetta sin dall’ottava giornata. Gli azzurri, di fatto, hanno allungato prima del Mondiale disputato in Qatar e poi hanno preso il largo tra gennaio e febbraio.

I partenopei, nonostante un calo sia di condizione che di risultati nel mese di aprile, sono infatti riusciti a vincere lo Scudetto con la bellezza di cinque giornate d’anticipo. Tuttavia, una volta raggiunto il successo aritmetico del campionato, in casa partenopea sono iniziate varie indiscrezioni sul futuro sia di Cristiano Giuntoli che di Luciano Spalletti.

Proprio l’addio di quest’ultimo, dopo un paio di settimane in cui si sono alternati vari scenari, è stato ufficializzato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, nel corso di una sua intervista nella trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’, ha infatti dichiarato che il tecnico toscano prenderà un anno sabbatico. Proprio sull’allenatore che ha riportato lo Scudetto nel capoluogo partenopeo, dopo la bellezza di 33 anni, è stato svelato un malinconico retroscena sul suo addio al Napoli.

Addio Spalletti, quella del tecnico toscano è stata una decisione molto tormentata

A riportarlo è il quotidiano Sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’: “Una scelta tormentata. Un malessere che l’uomo di Certaldo non è riuscito a farsi scivolare addosso. E’ transitato davanti allo specchio di casa, si è guardato in faccia come fa lui, l‘aria sempre un po’ persa, e si è ripetuto: ‘Non ce la faccio, non ce la posso fare’. Il tecnico aveva già deciso nel corso della famosa cena con Aurelio De Laurentiis. E da questa sua decisione non sarebbe tornato più indietro”.

Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro la Sampdoria, si è soffermato sulla sua decisione di lasciare Napoli: “Mi sembra che nell’aria ci sia o lui o te, e non vorrei che ci fosse questa divisione, è stato un trionfo ed è stato giusto abbracciarsi. Ho capito in questi giorni quanto è complicato prendere questa decisione. Si lascia una squadra fortissima sotto tutti gli aspetti”.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis è alle prese nella ricerca proprio per cercare il sostituto di Luciano Spalletti. Dopo il tentativo per Luis Enrique, il patron partenopeo starebbe infatti allenatori come Sergio Conceicao, Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Nei prossimi giorni, sicuramente, ci saranno ulteriori aggiornamenti su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.