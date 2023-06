De Laurentiis scatenato: la notizia fa impazzire i tifosi del Napoli

La festa scudetto come ultimo atto della stagione dei sogni. Poi sarà solo mercato. Con un nodo da risolvere subito.

Dopo le celebrazioni dello Stadio Maradona, i tifosi partenopei, di fatto, saranno “costretti” a dimenticare la squadra che ha riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.

Saluterà Luciano Spalletti, con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli artefice principale del capolavoro. Proprio il direttore sportivo fiorentino resta con le valigie pronte, in mano un biglietto solo andata per la Continassa. Giuntoli erediterà alla Juventus il ruolo che fu prima di Fabio Paratici e poi di Federico Cherubini, entrambi affondati dal processo plusvalenze.

Il presidente azzurro resterà quindi l’unico superstite di questo triumvirato, con gli altri due ruoli ancora da coprire. Oltre a questo, ovviamente, il produttore cinematografico deve pensare al mercato. Bisogna blindare il capocannoniere della serie A.

De Laurentiis: primo obiettivo blindare Osimhen

Con 25 reti in 31 match, il centravanti nigeriano è stato il bomber del massimo campionato italiano, ripagando in pieno i circa 75 milioni – tra cash e calciatori dato in cambio – versati due estati fa al Lille. La torre di Lagos ha un contratto fino al 2025, guadagna 4,5 milioni. Una cifra alta, ma non uno sproposito, se si pensa agli ingaggi di altri top che certamente non hanno prodotto lo stesso risultato in altri club. Al contempo l’attaccante, insieme con Lozano, è l’unico a superare il muro dei 3,5 milioni, limite fissato dal corso napoletano. Proprio questa situazione legata al compenso potrebbe determinare il futuro di Osimhen

Su Victor ci sono da tempo gli occhi della Premier, con Manchester United e Newcastle, entrambe nella prossima Champions, pronte a fare follie. D’altronde, lo scorso 6 marzo, anche il gioiello di Spalletti ha parlato chiaro. “Adesso sono in Serie A, ma lavoro duramente per giocare un giorno anche in Premier League. Giocare in uno dei top campionati per me è davvero fantastico. La Premier League viene considerato il campionato migliore e quello più forte”, aveva detto il giocatore, come riporta il sito di Tuttosport.

Per lo United e il Newcastle, offrire stipendi da 7/8 milioni non rappresenta certo un problema, più difficile convincere De Laurentiis a cedere il giocatore, anche se la scadenza al 2025 non è cosi lontana. Come scrive Repubblica, il Napoli vuole 160 milioni per il giocatore, il doppio di quanto versato al Lille.

De Laurentiis vorrebbe confermarlo ma serve l’accordo per il rinnovo contrattuale almeno per un’altra stagione”, si legge infatti sul quotidiano romano. Nell’agenda di De Laurentiis, le priorità restano il nuovo tecnico, l’erede di Giuntoli e la blindatura di Osimhen. Non sarà come vincere lo scudetto, ma la montagna da scalare resta alta.