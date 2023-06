Il Napoli beffa il Milan: il colpo è da capogiro

Maldini spiazzato, il Napoli gli soffia un obiettivo: colpo importante per gli azzurri che risolvono un grande problema

Per il Napoli sarà un’estate di rivoluzione. Ad Aurelio De Laurentiis è affidato il compito di ricostruire la società dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, sempre più in direzione Juventus, e soprattutto quello di Luciano Spalletti. Che, di comune accordo con il presidente, ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

La priorità del numero uno partenopeo è quindi quella di risolvere queste due grane. Per il ruolo di direttore sportivo il nome che piace di più è quello di Pietro Accardi, attuale dirigente dell’Empoli (società dalla quale gli azzurri pescano più che volentieri). Per la panchina, invece, la scelta è complicata: De Laurentiis ha sondato il terreno per molti nomi – Roberto Mancini ha però smentito contatti – ma non ha ancora deciso. Nel frattempo scorre il mercato: il Napoli ha mostrato interesse per un giocatore che è anche nel mirino del Milan. Ed è quello che potrebbe sostituire Kim Min-jae, sempre più verso la Premier League.

Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Kim: soffiato al Milan

Il Napoli ha bisogno di un nuovo centrale per sostituire l’ex Fenerbahce. Sarà complicato, ma c’è un nome che piace particolarmente la società azzurra. Un profilo importante che in Francia ha raccolto molto consensi, e infatti Milan e altre società l’hanno messo nel mirino.

Stando a quanto riportato da Footmercato, il Napoli avrebbe individuato in Kevin Danso l’uomo giusto per sostituire Kim e rimettere le cose a posto in difesa. Il difensore del Lens, classe 1998 (25 anni di compiere), è reduce da una grande stagione e adesso è pronto per un salto importante in un grande club. Il Milan ha già avuto qualche contatto con i francesi tempo fa e per questo sono leggermente avanti. Ma il Napoli potrebbe tentare un colpo di coda, forte anche del possibile ingente incasso della cessione di Kim al Manchester United. Il Lens chiede intorno ai 20 milioni di euro per cederlo, una cifra accessibile per le casse del club partenopeo.

Danso è un difensore austriaco, molto duttile: può giocare sia da centrale che da terzino, che sia a destra che a sinistra. Ecco perché è un profilo molto apprezzato dai top club d’Europa. Ha una struttura fisica importante (1,90 m) ma è dotato di buonissime qualità tecniche. Potrebbe essere utile anche per una eventuale difesa a tre, anche se De Laurentiis ha ribadito la volontà di cercare un allenatore che giochi col 4-3-3 e possa dare continuità al lavoro di Spalletti.