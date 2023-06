Bomba Hazard: finalmente in Serie A

Stagione travagliata per Eden Hazard che sembra pronto a salutare il Real Madrid per un nuovo club: in Serie A vogliono il belga.

Periodo di grandi cambiamenti per il Real Madrid che a partire dalla prossima stagione vedrà andare via parecchi volti noti. Insieme a Luka Modric e Karim Benzema, entrambi raggiungeranno con buone probabilità Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, andrà via anche Eden Hazard. Considerato il belga più talentuoso della sua generazione che non è però riuscito a mantenere le promesse fatte nel corso della sua carriera.

A 32 anni i le opportunità a sua disposizione per riscattarsi non saranno più molte ed è perciò questo il momento di iniziare a pensare seriamente al proprio futuro. Soprattutto perché quest’anno il Real Madrid gli ha concesso, nel solo campionato, appena 6 presenze. Un po’ poche per un calciatore del suo calibro e con il suo stipendio.

Per questo e per una serie di altri motivi si è iniziato a parlare con insistenza di un possibile passaggio di Hazard in Serie A. Il campionato italiano segue il classe 1991 da tempo e ora potrebbe finalmente essere giunto il momento di affondare il colpo. Il calciomercato è alle porte e presto si conoscerà anche il futuro del belga.

Hazard lascia il Real Madrid: in Serie A fanno sul serio

In attesa di capire dove ricadrà la preferenza dell’ex Lille campione di Francia nel 2011, in Italia c’è già chi si è mosso per sondare il terreno. Stando a quanto emerso da fonti spagnole, il Milan il suo tentativo per accaparrarsi il cartellino del giocatore lo farà. Soprattutto perché la cifra del cartellino non sembra affatto proibitiva: si parla di 10/15 milioni di euro. Sarebbe un affare considerando le qualità del calciatore.

Il difficile sarà riuscire a farlo esprimere al meglio. Un altro ostacolo apparentemente difficile da superare sembra essere quello legato all’ingaggio. Hazard percepisce qualcosa come 15 milioni di euro netti a stagione. Ingaggio decisamente troppo elevato per qualsiasi società di Serie A, anche per il Milan che proverà ugualmente a trovare un accordo.

Un altro scenario possibile è quello della cessione a titolo temporaneo, un passaggio in prestito al Milan potrebbe permettere al belga di rilanciarsi in vista del contratto prossimo alla scadenza. Difficile pensare che a quelle cifre il Real deciderà di offrirgli il rinnovo. Tra le altre possibile esiste anche quella, la più remota, che il classe 1991 decida di ridursi l’ingaggio.

Ad oggi il futuro di Hazard rimane tutto da scoprire. Il calciomercato non è ancora iniziato ma i club hanno già cominciato a muoversi. Il Milan, dal proprio canto, dopo lo scudetto dello scorso anno e la semifinale di Champions ottenuta in questa stagione, sembra avere tutte le intenzioni di alzare ancora l’asticella. Per tornare a vincere il club rossonero avrà però bisogno di sistemare la propria rosa. Specialmente in attacco.