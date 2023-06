Visione paradisiaca: il vestito di Laura Cremaschi è trasparente

Il vestito di Laura Cremaschi è talmente trasparente da non lasciare nulla all’immaginazione: una visione da togliere il fiato

Nel “Minimondo” di “Avanti un altro“, game show del pre-serale di Canale 5 condotto dall’istrionico Paolo Bonolis, dopo essere stata la “Bonas” in sostituzione di Paola Caruso, è la Regina del web.

Ebbene, Laura Cremaschi, con il suo un milione di follower e curve da capogiro, è la regina anche dei social network. D’altra parte, la “Cremaschina”, nickname con cui è conosciuta nei social, se ne intende di corone e scettri: nel 2006, appena 19enne (è nata a Bergamo il 1° gennaio del 1987, è stata incoronata “Miss Padania“.

Certo, non è la fascia di “Miss Italia”, tuttavia il titolo di “più bella della Padania” le ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo anche se ha incominciato a spopolare nei social grazie alla condivisione delle foto, che la immortalano in tutto il suo splendore, che accompagnavano i suoi pronostici delle partite. E’ così che la produzione di “Avanti un altro” l’ha notata e poi scelta per sostituire Paola Caruso nel ruolo della “Bonas”.

Il vestito di Laura Cremaschi lascia poco spazio alla fantasia: visione paradisiaca

Del resto, Laura Cremaschi è una grande appassionata di calcio…in tutti sensi. Infatti, dopo una relazione di cinque anni con l’imprenditore ed ex marito di Sabrina Ferilli, Andrea Perone, secondo il settimanale “Chi”, la “Cremaschina” di recente avrebbe avuto un flirt con il procuratore sportivo Alessandro Moggi.

Sebbene i due non siano mai usciti allo scoperto, il gossip secondo le quali ci fosse del tenero tra la “Bonas” di Paolo Bonolis e il figlio dell’ex Dg della Juventus è esploso a marzo del 2022 quando i due si sono concessi un viaggio alle Maldive.

Comunque, Laura Cremaschi non è solo un’appassionata di calcio ma è anche un’amante dello sport e del fitness. E si vede! Ogni suo scatto è un tripudio di curve super sexy da mandare in tilt il web e i social network. L’ultimo poi regala un’autentica visione paradisiaca.

Languidamente seduta a un tavolino dell’esclusivo “Cipriani” di Montecarlo, Laura indossa un long dress traforato di colore bianco da cui fa capolino il suo meraviglioso, tonico décolleté: “Pazzescaaaa” e “da togliere il fiato” come scrivono nei commenti in calce al suddetto scatto alcuni dei suoi estasiati follower.

Insomma, Laura Cremaschi nell’ultima foto postata sul suo seguitissimo account Instagram è sexy angelo che non ha nulla da invidiare in quanto a capacità seduttiva a quelli di “Victoria’s Secret“. Non per nulla nel 2018 Laura ha partecipato al programma, condotto da Simona Ventura, “Temptation Island Vip” proprio nel ruolo di tentatrice.