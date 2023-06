Irina infiamma la piscina: l’ex di Ronaldo è da bollino rosso

By

Irina Shayk è sempre più carica sui social, le ultime foto postate sul suo profilo Instagram fanno il pieno dei like.

La modella russa è determinata, vuole essere la più bella nel mondo della moda e la partnership con Versace la mette decisamente in risalto. Gli ultimi scatti confermano tutta la sensualità della 36enne.

La carriera da influencer e modella sta diventando sempre più importante, il definitivo salto di qualità è finalmente arrivato. Irina Shayk è ormai una delle donne più seguite nel campo della moda, un punto di riferimento per tutto l’ambiente e lo dimostra giorno dopo giorno.

Irina testimonial di Versace, il lavoro fatto sulla modella russa è di assoluta qualità e la russa diventa così la paladina di un brand che indica alta moda ma anche qualità indiscussa. Un binomio che trascina e affascina il pubblico femminile, ma anche quello maschile molto più attento agli scatti sexy rispetto al taglio e alla stoffa.

Irina Shayk, l’ex di CR7 fa gol

La modella russa è stata protagonista nel mondo del calcio per la sua storia con Cristiano Ronaldo. Una storia finita anche male, con il portoghese che ha accusato la modella di volersi fare pubblicità sulle sue spalle. L’ego di CR7 è ormai notorio e di certo non recente, considerando poi come Irina Shayk si sia imposta nel mondo della moda quelle dell’attaccante portoghese sono state senza dubbio dichiarazioni fallaci. Irina Shayk bomba sexy, nelle ultime foto su Instagram dimostra la sua sensualità.

Una bellezza algida ma proprio per questo affascina il pubblico, arrivato a 22 milioni di fan e di certo aumenterà nel corso del tempo. Il vestito dai toni marittimi mette in risalto il fisico tonico della russa abituata a calcare le più importanti passerelle e i festival di tutto il mondo, ma che potrebbe tornare a visitare i campi da calcio nei prossimi mesi.

Il gossip impazza, Irina Shayk sta con un calciatore, stando alle ultime su questo fronte. Sono frequenti le voci che vorrebbero la 37enne in dolce compagnia, ci sarebbe del tenero con un calciatore che sta alimentando anche i dibattiti per la prossima stagione. Loftus Cheek del Chelsea e la modella avrebbero ben più di una semplice amicizia, secondo molti giornali di gossip, e tutto ciò potrebbe essere interessante da seguire, soprattutto se il calciatore arriverà nella prossima stagione in Italia. Irina Shayk potrebbe essere una presenza fissa all’Olimpico o a San Siro.