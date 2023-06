Vestito rosso passione: Giorgia Palmas lascia di stucco

La showgirl sarda ancora al centro dell’attenzione: il suo ultimo scatto social manda al manicomio il web

Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo del 1982 e già nei suoi primi anni di carriera ha raggiunto una notorietà davvero notevole grazie alla simpatia, bellezza e sensualità fuori dal comune. Nel mondo dello spettacolo, in Italia, è una presenza davvero costante.

Dopo aver accolto numerosi consensi come modella – la Palmas ha sfilato per diversi importanti brand di moda – ha colto la palla al balzo nel 2002 grazie ad Antonio Ricci. Il papà del tg satirico ‘Striscia la Notizia’, infatti, la scelte al fianco di Elena Barolo come velina. Un personaggio iconico che, da sempre, affianca i conduttori del tg con stacchetti di grande sensualità. Successivamente ha trovato spazio anche come attrice in fiction che hanno fatto la storia di Canale 5, come ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’.

Ma non è tutto. La 41enne sarda è poi stata una delle concorrenti più amate de ‘L’Isola dei Famosi’ prima di passare alla conduzione di programmi come ‘Music Farm’ e ‘Paperissima Sprint’. La sua bellezza ed un fisico statuario, per il quale ha una gran cura con ore ed ore di allenamento in palestra, l’ex modella è tutt’ora tra i profili più chiacchierati pure per la vita privata.

Chiusa la lunga parentesi con il biker Vittorio Brumotti, la Palmas nel 2018 ha trovato l’amore e fa coppia fissa con l’ex nuotatore Filippo Magnini. I due, che nel 2020 hanno avuto la loro prima figlia Mia, nel 2021 si sono sposati in Comune prima di ripetere l’evento, nel maggio 2022 anche in Chiesa davanti amici e parenti.

Giorgia Palmas da applausi: vestito rosso da impazzire

Sui social la showgirl cagliaritana è molto attiva, aggiornando i suoi innumerevoli fan con scatti che il più delle volte fanno letteralmente girare la testa ai più. Foto ammiccanti, bollenti, che fanno la felicità dei quasi 2 milioni di seguaci accumulati dalla Palmas su Instagram negli ultimi anni.

E proprio l’ultima foto, pubblicata recentemente, ha davvero lasciato senza parole i suoi ammiratori. Un fisico sempre perfetto, Giorgia si è mostrata con un lungo e strettissimo vestito rosso che non ha fatto altro che mettere in evidenza le sue curve da urlo. “Rosso di sera…”, recita la didascalia scritta dalla bella Palmas che stuzzica i followers con una posa assai provocante ed un fisico statuario.

Sexy ma elegante, con ogni cosa al posto giusto in un corpo davvero perfetto. 41 anni e non sentirli, per una Giorgia Palmas che non è mai stata tanto protagonista sui social network grazie ad una bellezza sempre più mozzafiato.