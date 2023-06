Calciomercato Napoli, erede Osimhen già prenotato: Juventus tagliata fuori

Il Napoli avrebbe già deciso per l’attaccante: se partisse Osimhen per una cifra importante, ecco chi è il nome pronto.

“Non lo so, decide il presidente, io seguo il flow”. Ha risposto così Victor Osimhen, quando gli è stato chiesto ai microfoni di DAZN, se resterà anche per la prossima stagione o meno. Seguirà l’evolversi delle cose, il nigeriano che alla fine potrebbe anche ritrovarsi a Dimaro ed iniziare una nuova stagione lì dove ha già fatto benissimo, conquistando scudetto e palma di capocannoniere della Serie A. Ma i tifosi sanno che potrebbe anche andare diversamente.

Khvicha Kvaratskhelia è stato più chiaro verso i tifosi azzurri baciando lo stemma e dicendo di poter stare tranquilli verso il futuro, ma l’attaccante nigeriano sa benissimo una cosa. Ovvero che lui è arrivato alla terza stagione in azzurro e che ha segnato 31 gol stagionali tra Champions League e Serie A: se arrivasse una super offerta, gli azzurri non rifiuterebbero.

Addio Osimhen Napoli, c’è già il sostituto: cifre ufficiali

E non ci sarebbe da condannare il Napoli, perché per Osimhen potrebbero arrivare anche proposte da 130 milioni circa, soldi che verrebbero reinvestiti in almeno un altro paio di calciatori. Le squadre che ci stanno pensando ci sono, bisognerà però capire come andrà il mercato degli attaccanti e quante resteranno davvero con i soldi giusti per convincere De Laurentiis, a disposizione.

Cosa certa è che come al solito, i Partenopei avrebbero già tutto in programma, anche il post-Osimhen, se fosse necessario. Sembrerebbe inoltre, che quello che sembra diventato ora l’obiettivo numero 1 per l’attacco, sia anche un calciatore che piace alla Juventus. Gli azzurri sarebbero pronti al grande scippo per un calciatore ventitreenne, davvero interessante.

Lo dicono le quote di bet365.it, in pole position ora in casa Napoli, ci sarebbe il classe 2000, Noah Okafor. Gli ultimi tre anni e mezzo passati a crescere nel Salisburgo, il ragazzo nato a Binningen, Svizzera, nella sua squadra attuale opera soprattutto da esterno e quest’anno ha segnato 10 reti tra campionato e coppe. Okafor però, importante struttura fisica e senso del gol, può giocare anche da prima punta.

Ed infatti, secondo le quote che possiamo consultare oggi, sembrerebbe che qualora non dovesse restare ancora in Austria, dato a 1.66, la destinazione più prevedibile sarebbe proprio Napoli, con quota 7. Le meno lontane poi, sarebbero Arsenal a 8.50, Milan ed Inter entrambe ad 11 e Juventus, pensate solo a 15. A 17 ci troviamo anche il Newcastle, mentre più su ci sarebbero anche Liverpool, Tottenham, West Ham e Manchester City.