Napoli: tutto deciso, sta firmando

Chiuso il discorso campionato e in attesa di definire il tecnico, in casa Napoli si inizia a guardare con attenzione al futuro.

E’ tempo di iniziare a guardare al futuro in casa Napoli. Lo Scudetto è sicuramente un ricordo molto vivo nella mente di tutti, ma c’è assolutamente la necessità di voltare pagina ed iniziare a programmare la prossima stagione.

In casa Napoli, secondo quanto detto da Carlo Alvino, è stato ormai deciso il futuro di un calciatore e la firma è ad un passo. Una notizia che arriva a pochissimi giorni dalla fine del campionato e da una festa che ha portato allo stadio migliaia di tifosi.

Calciomercato Napoli: tutto fatto, sta firmando

La prossima stagione per il Napoli non è assolutamente facile. Come spiegato in più di un’occasione, confermarsi non è semplice e quindi ci attendiamo un campionato con mille difficoltà anche per i diversi cambiamenti che ci saranno. Ma, nonostante questo, ADL ha assicurato che i big non si muoveranno e la notizia di un passaggio saltato di Kim al Manchester United sembra confermare la volontà dei partenopei di continuare ad avere a disposizione una squadra competitiva per aprire un ciclo.

Tra quelli che in questo calciomercato non dovrebbero lasciare Napoli c’è anche Zielinski. Il centrocampista piace molto a Sarri, pronto a fare di tutto per portarlo alla Lazio. Il contratto in scadenza nel 2024 rappresenta una possibilità in più, ma ora il polacco ha deciso di rinnovare il contratto con i partenopei anche abbassandosi lo stipendio. Insomma, un gesto d’amore che conferma la sua volontà di continuare in azzurro.

Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare l’intesa giusta oppure assisteremo ad un passo indietro da parte del giocatore o del Napoli. Sicuramente la strada intrapresa è quella di un rinnovo e quindi, se non ci saranno dei cambiamenti dell’ultimo istante, Zielinski prolungherà con il Napoli.

Mercato: Zielinski-Napoli, rinnovo ad un passo

La decisione di Zielinski di abbassarsi l’ingaggio è stata la svolta nella trattativa per il rinnovo con il Napoli oltre che naturalmente chiudere la porta di calciomercato alla Lazio. Inutile dire che i biancocelesti speravano nel polacco considerando anche l’ormai quasi certa partenza di Milinkovic-Savic.

Ora, però, Sarri dovrà rivedere il suo programma. Zielinski non si muove da Napoli e proverà ad ottenere dei risultati importanti ancora con la squadra partenopea. Il rinnovo è ormai vicino a definirsi e per questo motivo ci attendiamo l’ufficialità nelle prossime ore.