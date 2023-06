Indiscrezione di mercato incredibile, Dusan Vlahovic potrebbe partire, ma in cambio ecco il ritorno di Alvaro Morata.

Le fasi iniziali del calciomercato sono in realtà iniziate già da qualche mese. Quelle dove ufficialmente si potranno fare operazioni, arriveranno tra meno di un mese.

Le mosse da fare però, le grandi squadre le stanno già compiendo per essere sicuri di arrivare ad inizio campionato, competitive e già preparate. Non lo è ancora all’addio possibile di Dusan Vlahovic, la Juventus, ma solo per un motivo e cioè che non è detto che il classe 2000 alla fine, parta.

Non è certo colpa sua se i bianconeri si sono ritrovati a fine anno ad occupare la settima posizione in classifica e quindi con la possibilità di giocare una non esaltante Conference League, per l’anno prossimo. Il calciatore serbo però, dal canto suo non ha certo fatto sfaceli, arrivando appena in doppia cifra in campionato e segnando una sola rete in Champions League più 3 in Europa League.

Clamoroso Juve: Morata più soldi per Vlahovic

Insomma, se i bianconeri stessero realmente pensando di cedere il ventitreenne, sarebbero in fondo, anche da capire. Arrivato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022, Dusan Vlahovic era costato alla Vecchia Signora, la bellezza di 81 milioni di euro secondo Transfermarkt, e per questo da lui ci si aspettava che potesse continuare quanto iniziato in Toscana. Ma dopo 20 gol in mezza stagione, il serbo non si ripeté già al primo anno a Torino.

In questo momento però, stando alle ultimissime voci raccolte da todofichajes.com, ci sarebbe una squadra che starebbe pensando ad un clamoroso offertone a cui difficilmente si potrebbe rinunciare. “Morata + dinero por Vlahovic“, titola il portale di calciomercato e qui la traduzione è davvero inutile. Ricordiamo che Morata è un calciatore dell’Atletico Madrid e sarebbero proprio i Colchoneros quindi, a riflettere su una possibile trattativa per portare Vlahovic a giocare la Liga.

Le cifre, secondo quanto si legge, non sarebbero uscite dal ‘Wanda Metropolitano’, ma la possibile trattativa con doppio volo per i due attaccanti, sì. Cosa che sembrerebbe fare la felicità di tutti perché la Juventus avrebbe pensato a Morata già a giugno scorso e sembrerebbe farlo anche ora. Da Madrid vorrebbero liberarsi del classe ’92 nonostante non abbia fatto male nell’ultima stagione.

13 reti in 36 partite di campionato per lui, che però parrebbe non star più bene a Madrid. In compenso, al Cholo Simeone piacerebbe proprio Vlahovic ed allora ci si potrebbe sedere ad un tavolo. I tifosi juventini sarebbero esaltati dal triplo ritorno del madrileno, con due attaccanti a quanto pare scontenti, che troverebbero ognuno la soluzione migliore per sé.