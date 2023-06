Galliani superstar, il Monza piazza il colpo in casa Napoli

Il Monza di Adriano Galliani si guarda già intorno per assemblare la squadra del prossimo anno. Un’idea dal Napoli stuzzica il dirigente dei brianzoli

Stagione stellare quella conclusa dal Napoli al primo posto con la vittoria dello scudetto, ma anche quella del Monza di Palladino, che al primo anno di Serie A è arrivato all’undicesimo posto con ben 52 punti messi a referto. Salvezza più che tranquilla ed una grande espressione di calcio per i brianzoli che confermano il loro progetto ambizioso.

Sotto la guida sapiente ed esperta di dirigenti come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani la compagine biancorossa ha messo su un progetto vincente ed estremamente stuzzicante, in grado in pochi anni di portare il Monza a scalare le serie dei campionati italiani fino alla stagione di quest’anno.

Una Serie A, al netto della primissima fase di ambientamento prima del cambio in panchina, ricchissima di soddisfazioni per i brianzoli, che hanno dato vita ad una squadra propositiva e con talento diffuso, capace di stupire in ogni dove ottenendo anche qualche scalpo importante contro le big. Risultati ben diversi da chi, anche in tempi recenti, ha vissuto l’annata d’esordio della massima divisione.

Il progetto del Monza non si fermerà però di certo all’undicesimo posto di quest’anno, ed anzi Galliani e soci sono già al lavoro per porre le basi del prossimo anno. Il mercato darà una mano ai biancorossi per potenziarsi ancora. Nel mirino anche un calciatore del Napoli.

Calciomercato Napoli, il Monza potenzia la difesa: occhi anche su Ostigard

Tra i reparti che il Monza vorrebbe andare a rinforzare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato c’è anche la difesa, lì dove Galliani osserva un paio di giovani interessanti della Serie A.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky’, i profili sul taccuino di Galliani sono Caleb Okoli dell’Atalanta e Leo Ostigard del Napoli. Il primo è un calciatore su cui la dirigenza brianzola sta lavorando con insistenza, mentre il norvegese di De Laurentiis è una seconda scelta dopo un primo sondaggio.

Ciò non toglie che il Monza guardi quindi anche in casa Napoli per potenziare eventualmente la retroguardia con un difensore giovane, che ha già militato in Serie A e che ha ampi margini di miglioramento. Ostigard in questa annata da scudetto ha giocato poco ma si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. 11 presenze totali ed anche un gol in Champions League.