Il Napoli anticipa tutti: arriva una stella di Serie A

Lo vorrebbero tante squadre, ma stando alle ultime indiscrezioni il campione potrebbe arrivare proprio al Napoli, ecco chi.

Idee, telefonate e qualche visita medica, ma di ufficiale ovviamente, ancora nulla. Il calciomercato è in movimento da un po’, ma finché non si potrà mettere nero su bianco è ancora tutto molto modificabile. Il Napoli però una cosa la sa, cioè di dover difendere il titolo vinto nel 2023 e quindi di dover restare fortissimo. Se poi si calcola che Aurelio De Laurentiis ora vorrebbe puntare alla Champions League, i tifosi possono stare tranquilli.

Qualcuno si chiederà: “E se partissero alcuni campioni?”, ne arriverebbero altri, semplice. Il Napoli non ha certo intenzione di smontare una macchina bella e vincente, ma se arrivassero offerte impensabili, è anche giusto che qualcuno venga fatto partire. Tra l’altro non c’è neanche da accettare o meno, in caso di Min-jae Kim.

Blitz Napoli, arriva un top assoluto

Il forte difensore coreano, si sa, ha una clausola rescissoria che passerebbe proprio a lui l’ultima decisione. Le squadre di Premier League, soprattutto il Manchester United, sembrerebbe molto vicino alla chiusura ed allora proprio i Partenopei si sarebbero mobilitati per non restare con le mani in mano. Si punterebbe, secondo un tweet del giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, ad una vera stella del campionato italiano.

Gli azzurri infatti, starebbero concretamente pensando a Nikola Milenkovic, difensore che ha già sei anni di esperienza in Serie A, dove per ora ha indossato solo la maglia della Fiorentina. Arrivato dal Partizan nel 2017, oggi il difensore serbo conta 176 presenze in massima serie ed attenderebbe l’offerta giusta per fare il salto di qualità. Se arrivasse ora, gli azzurri avrebbero anticipato diverse squadre straniere ed italiane che starebbero pensando al centrale della Viola.

In alternativa, sempre secondo il famoso esperto di mercato, i campani starebbero ideando anche un’offerta per David Hancko. Connazionale di Lobotka ed Hamsik, lo slovacco gioca nel Feyenoord ed avrebbe una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Età, 25 anni, il difensore ha appena vinto la Eredivisie.

Infine, ancora un’indiscrezione lanciata via Twitter da Di Marzio, stavolta per il centrocampo. Il Napoli infatti sarebbe già attivissimo a meno di 48 ore dall’alzata al cielo della coppa della Serie A da parte di capitan Di Lorenzo. Gli azzurri, starebbero pensando infatti di fare un’offerta al Celta Vigo per Gabri Veiga, centrocampista centrale di 21 anni con la spiccata dote del gol. Nel 2022/23, ne ha segnati ben 11 in Liga.