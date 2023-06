Calciomercato: niente Napoli, va alla Roma

Il giocatore si allontana dal trasferimento al Napoli in questa sessione di calciomercato. La Roma è favorita.

E’ tempo di pensare con attenzione al calciomercato in casa Napoli. Lo Scudetto è ancora un ricordo vivo per i partenopei, ma si deve assolutamente guardare con maggiore attenzione al futuro e per questo motivo sono diverse le ipotesi in corso.

Però sembra complicarsi la strada per un possibile rinforzo di calciomercato in casa Napoli. Il giocatore, infatti, sembra essere molto più vicino alla Roma. Una frenata certamente legata alla mancanza di una guida tecnica, ma non possiamo escludere che sia lo stesso ADL ad accelerare per arrivare ad una fumata bianca.

Mercato Napoli: sfuma un obiettivo, va alla Roma

Il Napoli in questa sessione di calciomercato sarà chiamato a fare diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento di Kim al Manchester United, ma ora questa ipotesi sembra sfumare visto che gli inglesi starebbero ragionando su altre piste considerando anche la possibilità di inserire contropartite che, almeno per il momento, non sembrano essere in grado di interessare ai partenopei.

Il rischio per il Napoli, però, è perdere un altro obiettivo di calciomercato. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Balogun è finito nel mirino della Roma e i giallorossi, alla ricerca di un calciatore per sostituire Abraham e il talento dell’Arsenal sembra essere davvero il numero uno. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questa possibilità si trasformerà in realtà.

Sicuramente l’attaccante piace molto ai club italiani e per questo motivo non sarà semplice per il Napoli riuscire ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La speranza è quella di poter chiudere in poco tempo eventualmente questo affare considerando anche il fatto che Simeone potrebbe partire, ma l’assenza di un allenatore sta bloccando questa trattativa e quindi Balogun potrebbe sfumare.

Ultime Napoli: sfida a Roma e Milan per Balogun

Balogun è un obiettivo di calciomercato del Napoli, ma anche di Milan e Roma. Possibile, quindi, una sfida a tre per cercare di acquistare il calciatore dall’Arsenal. Ad oggi per diversi motivi la squadra in pole position sembrano essere proprio i giallorossi.

Ma il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare la presa e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane. Ad oggi l’obiettivo Balogun sembra essere lontano a vestire la maglia azzurra in questo calciomercato, ma siamo solo all’inizio e tutto può succedere.