Bomba in casa Juve, panchina a un ex Roma: pazzesco

La situazione di casa Juventus è ancora tutta da decifrare. Fabrizio Ravanelli indica il suo preferito per l’eventuale successine di Massimiliano Allegri

La stagione della Juventus si è chiusa senza particolari sussulti e tra tantissimi dubbi in vista di quello che potrà essere il futuro del club bianconero. Al di là delle eventuali vicende legate alla UEFA, la compagine piemontese ha agguanto solamente una qualificazione alla prossima Conference League, confermando un’annata da dimenticare.

Le problematiche extra campo hanno certamente pesato, ma giustificano solo in parte l’involuzione di una squadra che ha reso al di sotto di quello che poteva essere il proprio effettivo valore. Allegri è stato quindi criticato molto spesso, e proprio il futuro del tecnico livornese è sempre di grande attualità viste le incertezze che aleggiano intorno ai suoi ultimi due anni di contratto.

In questa ottica si parla tanto di eventuali cambiamenti, fermo restando che lo stesso Allegri resta a disposizione delle scelte della Juventus. Il processo mediatico è iniziato da parecchio e le sue ultime parole post Udine sono ricche di possibili interpretazioni.

Una di queste la offre l’ex juventino Fabrizio Ravanelli ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay: “Credo che possa lasciare la Juve da ciò che ha detto, sono state parole forti, pesanti. Un po’ a far capire alla società come sia stato solo nella gestione tecnica e societaria. Da parte sua c’è stato un dispendio di energie incredibile, e di conseguenza anche errori tecnici e di valutazione che lo hanno portato a non fare scelte giuste”.

Calciomercato Juventus, Ravanelli non ha dubbi per il dopo Allegri: sceglie Luis Enrique

Qualche dubbio continua quindi ad aleggiare dalle parti della Continassa in merito a quello che potrebbe eventualmente essere il futuro della Juventus e della propria guida tecnica.

A proposito di un eventuale avvicendamento in panchina, lo stesso Ravanelli ha indicato anche il suo preferito: “Se dovesse andare via Allegri l’allenatore dei miei sogni sarebbe Luis Enrique. Lo vorrei tanto in Italia. Gli vorrei dare tutte le possibilità del mondo. Per affiancarlo è logico che visti i risultati di quest’anno il migliore penso possa essere Giuntoli. A me piace tantissimo, sarebbe un’accoppiata vincente”.

Ravanelli quindi vede l’ex romanista come un tassello che ben si sposerebbe con le esigenze attuale di una Juventus che deve assolutamente provare a ricostruire per tornare a vincere come nel recente passato. Luis Enrique dopo l’esperienza con la Spagna cerca squadra ed era stato anche timidamente accostato al Napoli per il dopo Spalletti, fermo restando il forte richiamo della Premier.