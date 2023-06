Saluta i compagni e svuota l’armadietto: un big dice addio al Napoli

Dopo Luciano Spalletti e (molto probabilmente) anche Cristiano Giuntoli, anche un calciatore azzurro è pronto a fare le valigie per iniziare una nuova avventura altrove

La stagione sportiva della Serie A non è ancora giunta al termine per via dell’ultimo match che vedrà come protagoniste solamente Spezia ed Hellas Verona (playout per non retrocedere in B). Quella del Napoli, invece, si è conclusa domenica nella migliore maniera possibile. Vittoria contro la Sampdoria, premiazione e festa scudetto. Una giornata a dir poco indimenticabile.

Adesso, però, è arrivato anche il momento di fare il punto della situazione e di iniziare a programmare il futuro. Un futuro che potrebbe vedere molto lontano dall’ambiente azzurro alcuni calciatori. A quanto pare l’addio del giocatore non è assolutamente una ipotesi da scartare. Il suo nome potrebbe essere inserito nella lista degli atleti pronti a fare le valigie per andare a giocare altrove.

Napoli, è già con le valigie: destinazione Premier?

Come riportato in precedenza in casa Napoli è il momento di fare il punto della situazione e cercare di capire chi potrà rimanere anche la prossima stagione e chi, invece, è libero di cercarsi un’altra squadra. I tifosi confermerebbero, molto volentieri, tutti i calciatori che hanno dato un grande contributo alla vittoria del campionato che mancava in città da ben 33 anni. Anche se, come ogni sessione di mercato che si rispetti, non sarà così.

Tra i calciatori pronti a lasciare la Campania c’è Hirving Lozano. L’esterno d’attacco messicano, nel suo periodo vissuto in azzurro, è stato più volte criticato ma anche apprezzato per la voglia che metteva sul terreno di gioco. Le richieste nei suoi confronti, da parte di molti top club, non mancano affatto. Tanto è vero che si sta parlando, sempre di più, di un interessamento dalla Premier League.

Tante le squadre che sono pronte ad effettuare una offerta a De Laurentiis. Così come non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta alla Liga. Tanto è vero che a gennaio si parlava di una sua possibile cessione a Valencia, dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Il manager calabrese, però, venne esonerato ed alla fine non se ne fece più nulla.

In questa stagione, dal punto di vista realizzativo, ha deluso decisamente le aspettative. Solamente quattro le reti (3 in campionato ed una in Champions League) che ‘El Chucky’ ha totalizzato. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa l’attaccante.