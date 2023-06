Accavallamento piccante: Diletta fa sognare Napoli

Diletta Leotta ha raccontato per conto di DAZN la grande festa dello scudetto: il Maradona le ha tributato un’autentica e lunghissima ovazione

Si è ormai creato un rapporto speciale, forse unico. Tra Napoli e Diletta Leotta è scoppiato un vero e proprio amore reciproco, quello con la A maiuscola. Del resto dall’inizio di questo campionato la bionda conduttrice e inviata della piattaforma streaming DAZN ha narrato in più occasioni da bordo campo le imprese dei ragazzi di Luciano Spalletti, che settimana dopo settimana hanno costruito la cavalcata trionfale verso la conquista del terzo scudetto della storia azzurra.

Un’impresa raccontata in più occasioni dalla bionda cronista siciliana che sul terreno del Maradona ha commentato e analizzato le partite più importanti di Osimhen e compagni. Affiancata da opinionisti doc, in primis Ciro Ferrara del quale è diventata una grande amica, Diletta Leotta ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri.

Nel corso dell’anno la bella giornalista siciliana ha avuto modo di realizzare una lunga intervista con Luciano Spalletti, che ad oggi è l’unico allenatore a cui si rivolge dandogli del tu. E di ogni tappa trascorsa nel capoluogo campano, Diletta ha immortalato sul suo profilo Instagram i momenti più emozionanti e carichi di significato. Gli scatti che la ritraggono con il microfono di DAZN tra le mani e sullo sfondo le tribune del Maradona hanno ormai un significato iconico.

Non poteva mancare, la bellissima giornalista siciliana, all’ultima giornata, quella in cui i tifosi e la squadra hanno festeggiato per l’ultima volta insieme la conquista del tricolore. La sfida contro una Sampdoria già retrocessa, vinta peraltro con un secco 2-0, è stata l’occasione di rinsaldare il legame tra i sostenitori azzurri e Diletta Leotta.

Diletta Leotta, la foto con le gambe accavallate fa il giro del web: tifosi al settimo cielo

Una giornata ricca di emozioni che si è conclusa con il saluto della conduttrice alla città di Napoli. Ad agosto Diletta darà alla luce la sua bambina ed è presumibile che per un certo periodo di tempo stia lontana dagli stadi della Serie A. Intanto nell’ultimo scatto ha voluto salutare a modo suo la città di Napoli.

In una delle ultime foto postate sul suo profilo Instagram la bellissima Diletta appare seduta su un’ampia poltrona, in attesa di ripartire per Milano, con indosso un vestito nero corto abbastanza da far risaltare le gambe, tornite e atletiche allo stesso tempo. Incontenibile l’entusiasmo dei tifosi azzurri che attendono con ansia il suo ritorno.