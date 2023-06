Gianluca Vialli, arriva una confessione inaspettata: lacrime nel calcio

Gianluca Vialli viene sempre ricordato con affetto e commozione dal mondo del calcio e non: le dichiarazioni che hanno emozionato.

Gianluca Vialli è scomparso troppo presto. Dopo aver lottato, finché ha potuto, contro un male terribile. Ognuno lo ricorderà con affetto e commozione. Chi per i suoi giorni da calciatore, chi per l’abbraccio misto a lacrime con Roberto Mancini agli Euro2020 per la vittoria della Nazionale Italiana. Arriva anche un ricordo che ha commosso.

La scomparsa di Gianluca Vialli ha segnato tutti gli appassionati del mondo del calcio. Tante sono le celebrazioni e gli eventi organizzati in suo onore e in suo ricordo. A Londra, ma soprattutto in Italia. Come l’ultimo dal ritiro di Coverciano in cui lo stesso Mancini ha dichiarato: “Gianluca è stato un grandissimo calciatore, un vero uomo. Sarà sempre nei nostri cuori, è uno di quei personaggi immortali: ci ha lasciati fisicamente, ma sarà sempre con noi”.

Chi l’ha conosciuto e ha avuto l’onore di conservare ricordi di lui racconta aneddoti e fatti del passato che non possono non commuovere. Anche l’ex giocatore, Michele Padovano, protagonista di una vicenda difficile da accettare e affrontare, ha rilasciato una dichiarazione emozionante su di lui a ‘Sky Sport’.

L’ex calciatore Padovano su Vialli: “Ci siamo sentiti e non riuscivamo a parlare per la commozione”

L’ex giocatore Michele Padovano, ospite a ‘Calciomercato L’Originale’ su ‘Sky Sport’, ha ricordato così Gianluca Vialli nel momento in cui di più gli è stato accanto. Nel corso di un processo giudiziario da cui è stato assolto con formula piena dopo un lungo calvario: “Il mondo del calcio, in questi 17 anni, non è stato né amico né ostile. Anche se percepivo pregiudizio. Non so spiegarmi il perché di certe accuse”. E poi il ricordo commovente.

“Gianluca Vialli – ha detto – aveva un rapporto particolare con me. Sono andato a giocare a Londra perché lui era lì. C’erano tante affinità caratteriali. Chiamava tutte le settimane alla mia famiglia per sapere come stavo. Il primo giorno che sono tornato a casa ci siamo sentiti ma non riuscivamo a parlare, tanto eravamo commossi. Io non l’ho mai dimenticato”.

E poi ha concluso dicendo: “Non tutti pensano che sia innocente ma il giudizio del prossimo non mi interessa. Ognuno può farsi una sua idea. Ma alcune persone possono essersi ricredute. E altre no. Ma questo è un problema loro, non mio”.