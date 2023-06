Cecilia Rodriguez, show in bikini: boom di like

Cecilia Rodriguez, i primi piani in bikini sono sempre qualcosa di magnifico: anche stavolta la showgirl e modella è un sogno

La fama raggiunta da Cecilia Rodriguez sulla scena internazionale è ormai considerevole. La modella e showgirl argentina è un volto di primissimo piano e già da tempo non ha più nulla da invidiare alla sorella Belen.

Se in questi giorni, la sua sorella maggiore è stata coinvolta in voci di gossip riguardanti il rapporto con Stefano De Martino, prontamente però smentite dalla sua presenza a Napoli per seguire da vicino la festa scudetto della squadra partenopea presentata dal conduttore, Cecilia ha regalato spettacolo con le apparizioni al Festival di Cannes, come una delle testimonial pubblicitarie più applaudite di tutta la kermesse.

Eleganza e sensualità senza confini, sfoderata in abiti pazzeschi, quella della ‘Chechu’, che ha raccolto like e commenti entusiasti a valanga. I suoi scatti dalla Costa Azzurra sono destinati a entrare nella storia e ci hanno confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto ormai si sia di fronte a una celebrità affermata e dalla sensualità iconica e sublime.

Cecilia Rodriguez distesa sul lettino, la scollatura mai vista così da vicino: il costume non la contiene

Impossibile rimanere indifferenti, per il suo numero di ammiratori sempre crescente (Cecilia si sta avvicinando a quota 4 milioni e 800 mila followers su Instagram). Che ha perso il respiro anche per le immagini che ha postato dopo gli impegni al Festival di Cannes, quando la Rodriguez si è concessa qualche giorno di relax.

Con l’inseparabile Ignazio Moser, Cecilia ha trascorso alcuni giorni in Cilento, nella provincia di Salerno. I post più recenti sul suo profilo riguardano tutti una carrellata di immagini provenienti dal suo breve soggiorno in zona, in una cornice incantevole. Ma a rubare la scena, manco a dirlo, sono gli scatti che mettono al centro la sensualità esplosiva della prorompente sudamericana. Come questo selfie sul lettino, che evidenzia la vertiginosa scollatura e quasi ci proietta al suo interno.

Una visione che è una vera bomba e non per modo di dire, il look in costume rapisce l’attenzione e colpisce al cuore. Lato A pazzesco, i messaggi d’amore dei fan si sprecano, come anche il numero dei like, fuori controllo. L’estate è appena iniziata, ma Cecilia sta già sfoderando il meglio di sé.