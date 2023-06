Ilary Blasi, spunta un retroscena bollente: Totti senza parole

Ilary Blasi ed il retroscena piccante che potrebbe lasciare senza parole anche Francesco Totti: l’intervista ha spiazzato tutti.

La bellezza spumeggiante di Ilary Blasi ha colpito tutti ormai da diversi anni. E’ passato tanto tempo da quando la bella showgirl si è fatta conoscere al grande pubblico con ‘Passaparola’, programma che di fatto l’ha lanciata nel ruolo di ‘letterina’ sotto l’attenta supervisione di un maestro come Gerry Scotti.

Eppure, col passare del tempo la stessa Ilary è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo, andando ben oltre quello che è stato la sua figura iniziale di semplice soubrette.

E cosi anche la conduzione è stata un elemento determinate nella sua crescita professionale. Dal ‘Grande Fratello Vip’ a ‘L’isola dei famosi‘, programmi che hanno consacrato la figura della Blasi proprio nel ruolo di conduttrice. Non solo: per lei anche esperienze come modella, testimonial di brand importanti ed ovviamente donna che è stata al centro del chiacchiericcio mediatico per quella che è la sua vita privata.

La separazione da Francesco Totti, ad esempio, è stato un vero e proprio evento mediatico che è stato seguito in maniera importante da giornali e web. Sui social si è parlato tantissimi dell’addio, anche dopo quelle che sono state le smentite che sono arrivate quando si era cominciato a parlare in maniera importante proprio della loro separazione. Smentite che non hanno trovato poi seguito nella realtà, visto che alla fine Ilary e Francesco hanno chiuso la loro storia d’amore.

Ilary Blasi, il retroscena piccante sul nuovo compagno Bastian

Una volta separati, l’ex capitano della Roma si mostrato in pubblico dopo poco con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Già si vociferava da parecchio della nuova storia tra i due, e c’è chi asserisce con convinzione che la loro relazione fosse cominciata anche prima della separazione. Ilary, nel frattempo, si è mostrata sempre salda anche sui social, dimostrando grande compattezza e voglia di badare alla famiglia costruita proprio con Francesco.

Eppure, dopo poco tempo anche la Blasi ha dato nuovamente modo al suo cuore di battere per un altro uomo. Bastian Muller Pettenpoh è il nuovo compagno della showgirl romana: imprenditore di successo ed uomo che è riuscito a scalzare la figura di Totti anche sotto il punto di vista mediatico.

Di lui ha parlato anche Vladimir Luxuria, che ha svelato un dettaglio molto piccante riguardo Bastian: “In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità”, ha detti Luxuria ai microfoni di ‘Novella2000’.

“È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti…”, ha poi dichiarato Vladimir, lasciandosi andare ad un commento piccante relativo proprio a questa peculiarità fisica di Bastian. “Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande dotazione”, le parole dette a ‘Novella2000’. Parole che potrebbero non lasciare indifferente proprio Francesco Totti: cosa ne penserà l’ex compagno di Ilary? I più maliziosi già parlano di gelosia.