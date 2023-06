Napoli, l’affare si può chiudere a 20 milioni: i dettagli

Dopo la vittoria dello scudetto il Napoli si è subito messo al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. L’addio di Spalletti non ha più di tanto stravolto i piani di De Laurentiis, che nel prossimo calciomercato, chiunque sia l’allenatore della sua squadra, cercherà di completare e rinforzare la rosa.

Ovviamente il Napoli farà anche qualche movimento in uscita, come confermato dalle ultime notizie che hanno visto coinvolto uno dei giocatori più interessanti della formazione partenopea. Dopo una stagione importante l’azzurro ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club italiani ed europei, pronti a sedersi al tavolo con De Laurentiis per trattare l’acquisto del ragazzo per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, può salutare in estate: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli. Sì, perché i campioni d’Italia si stanno muovendo non solo sul fronte acquisti ma anche, e forse e soprattutto, su quello delle cessioni, visto che De Laurentiis ha intenzione di sfoltire un pò la sua rosa in vista della prossima stagione ed in attesa del nuovo allenatore.

L’assenza di una guida al momento mette in stand-by ogni movimento estivo del Napoli, anche se il presidente partenopeo ha in più riprese dimostrato di potersi anche muovere da solo prendendo decisioni, alle volte, drastiche, con tutte le conseguenze del caso. In vista della prossima stagione De Laurentiis è stato però chiarissimo, i migliori non andranno via, nonostante ci saranno da ridisegnare per bene le gerarchie con l’arrivo del nuovo allenatore. Questo potrebbe portare a qualche stravolgimento di fronte, con un attaccante in particolare che potrebbe lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato per trovare più continuità, e fortuna, altrove.

Stando infatti a quanto appreso da CalcioNapoli24, dopo un Mondiale U20 da protagonista ed una stagione importante in Serie B con la maglia del Como prima e del Cittadella poi, il classe 2003 Giuseppe Ambrosino ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni club di Serie A, desiderosi di fargli compiere il definitivo salto di qualità in carriera. Il prodotto della primavera del Napoli potrebbe dunque essere sacrificato nel prossimo calciomercato.

Ambrosino piace in Serie A: il Napoli fissa il prezzo

Giuseppe Ambrosino piace tanto in Serie A, a dimostrazione del processo di crescita che ha completato quest’anno. Prodotto del vivaio del Napoli, il club azzurro sarebbe disposto a venderlo in Italia solo alle cifre che il presidente De Laurentiis vuole.

Stando infatti a quanto riportato da CalcioNapoli24, per vendere Ambrosino nel prossimo calciomercato il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro, valutazione alta per le cifre che girano in Italia.

Calciomercato Napoli: ecco dove può andare Ambrosino

Ambrosino può dunque lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato per provare una nuova, e prima, esperienza in Serie A. In passato sul 2003 azzurro si era mosso concretamente il Torino, non riuscendo però nell’intento di convincere il ragazzo. Nulla esclude che i granata non possano provarci nuovamente quest’estate, forti anche della volontà di Ambrosino di voler finalmente essere al centro di un progetto tecnico importante.