Ferrari, altra mazzata: il rischio è enorme

La Ferrari non sta affrontando il Mondiale 2023 come ci si sarebbe aspettati, anzi. Ora è spuntato un nuovo rischio.

Man mano che il Mondiale 2023 sta procedendo, la Ferrari non sta migliorando la propria posizione. Anzi. Charles Leclerc è stato addirittura eliminato in Q1, mentre la Red Bull con Max Verstappen sta procedendo a gonfie vele. Dal canto suo, Carlos Sainz ha chiuso l’ultima gara in quinta posizione, pur essendo partito dalla prima fila. Adesso però è spuntato un altro possibile rischio.

La Ferrari non riesce e guadagnare punti in classifica in questo Mondiale 2023 che sembra essere sotto certi versi stregato. Max Verstappen, campione in carica già dallo scorso anno, continua a fare da padrone. Con la Red Bull che appare molto più performante. Luis Hamilton con la Mercedes ha riagganciato il secondo posto, mentre al terzo si è piazzato Russel sempre con la Mercedes La rossa più famosa del mondo, invece, non riesce a dare il meglio di sé.

Di gara in gara sono saltati fuori diversi problemi tecnici che ancora non vengono del tutto risolti e superati. Di tutto questo ha allora parlato l’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, cercando di fare un punto della situazione quanto più possibile chiaro e lineare. La Ferrari in diverse occasioni quest’anno è stata punita con punti di penalizzazione. Il 2023 è perciò secondo lui poco recuperabile. Ma il rischio è di non riuscire ad approfittare neppure del 2024. Le sue parole.

Ferrari la notizia è una mazzata: rischio di perdere il 2024? Le parole di Ralf Schumacher

L’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher ha parlato così a ‘Sky Sport DE’: “La Ferrari ha ancora davanti a sé una strada irta di ostacoli. Vasseur è in carica solo da pochi mesi, ci vuole tempo e bisogna darglielo. Sta inserendo nuove persone nel team e ci vorrà un po’ di tempo prima che tutti inizino a lavorare e che questo lavoro dia i suoi frutti. È possibile che la Ferrari debba mettere in conto di perdere il 2023 e anche l’inizio del 2024“.

Poi ha commentato l’operato del nuovo arrivato in Ferrari, Frederic Vasseur, dicendo: “Il Team Principal sembrava non sapere cosa fare“. “Non sanno davvero quale sia il problema, hanno avuto un degrado troppo rapido degli pneumatici per un anno e sono stati semplicemente troppo lenti anche a Barcellona, qualifiche a parte”, ha concluso.