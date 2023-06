Tragedia a Napoli: messaggio vergognoso, interviene un altro club

In solidarità dei tifosi del Napoli bisogna registrare l’intervento ufficiale da parte di un altro club del calcio italiano.

Dopo la grandissima festa Scudetto dello scorso 4 giugno, in casa Napoli si sta cercando di chiudere sempre di più il cerchio tra i candidati ad essere il prossimo allenatore della squadra campione d’Italia. L’attenzione di Aurelio De Laurentiis, infatti, è alle prese con la ricerca di chi sostituirà Luciano Spalletti alla guida della squadra.

Il tecnico toscano, una volta che è riuscito a riportare lo Scudetto dopo la bellezza di 33 anni nel capoluogo campano, ha infatti deciso di portare a termine la sua esperienza come allenatore del Napoli. Una volta ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti, di fatto, intorno alla panchina azzurra si sono susseguiti tantissimi nomi. Anche se, almeno per il momento, vista anche la scelta di Luis Enrique di preferire la Premier League, in pole position è sicuramente quello di Vincenzo Italiano.

Tuttavia, in attesa di conoscere il nuovo allenatore del Napoli campione d’Italia, in casa partenopea bisogna registrare un brutto episodio. Nel corso dei festeggiamenti di domenica scorso, infatti, un uomo è stato colto da infarto, ma questa notizia così tragica, incredibilmente, è stata accolta anche in maniera festosa.

Un profilo Twitter milanista ha espresso la sua ‘gioia’ per la morte di un tifoso del Napoli: lo sdegno del Pescara

Su Twitter, infatti, un profilo (chiaramente di fede milanista) ha espresso tutta la sua ‘felicità’ per il decesso di un tifoso napoletano durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto. A difesa del popolo partenopeo è entrato a gamba tesa un altro club del calcio italiano, ovvero il Pescara.

La squadra abruzzese, sempre su Twitter, ha infatti espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di tutti i tifosi del Napoli: “Noi godremo, invece, quando vediamo sempre meno profili come questo. Account che, a prescindere dalla fede calcistica per il club di appartenenza, vomitano ogni giorno odio e disprezzo che con il calcio non hanno nulla a che fare. E non chiamateli sfottò”.

Questa presa di posizione da parte del Pescara, visto il clima di odio e di rivalità che scorre tra le varie tifoserie, è di fatto un bellissimo gesto per l’intero movimento del calcio italiano. Infatti, non bisogna neanche dimenticare neanche alcuni episodi in cui è stato impedito ai tifosi del Napoli, che abitavano in altre città, di festeggiare per strada la vittoria del campionato da parte della loro squadra del cuore.