Melita, la scollatura è esagerata in piscina: visione bollente

Melita Toniolo, ancora una volta, sbalordisce i suoi follower di Instagram con un nuovo ed esilarante scatto che non poteva affatto passare inosservato

Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo un grande successo. Ovviamente dal punto di vista dei “like” e, soprattutto, per i commenti di approvazione dei suoi fan. Gli stessi che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative.

Con l’arrivo dell’estate l’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘ ha deciso di darci un piccolo assaggio di quello che saranno queste bollenti vacanze. Il suo costume parla decisamente molto chiaro. Così come anche il suo fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione a riguardo. Per il resto non potete fare altro che attendere questo suo nuovo regalo.

Melita Toniolo, sarà una estate di fuoco: che scatto

Ancora un’altra meraviglia che porta la firma della nativa di Treviso. Il suo canale ufficiale di Instagram si riempie di una nuova ed interessante perla. Una gioia incontenibile per i suoi 1,2 milioni di follower che non si perdono neanche un singolo aggiornamento da parte sua. Una bella giornata in piscina, trascorsa in questi giorni, era proprio quello che ci voleva per la 37enne.

Anche per lei il tempo sembra non essere mai passato. Con il passare degli anni tende sempre a migliorare. Lo dimostrano proprio i suoi scatti. Come l’ultimo che davvero non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Un costume verde, in bella vista, che fa mette in risalto le sue straordinarie forme. Fascia rossa tra i capelli, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e sguardo intenso come solamente lei sa fare.

Tantissimi sono i commenti che la trevigiana sta continuando a ricevere. Da un banalissimo “Sei meravigliosa” fino ad arrivare “Sei la regina di Instagram“. Per chi non lo sapesse, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 fino alle 17, è una delle protagoniste di ‘Radio101‘ dove con la sua voce intrattiene i radioascoltatori con la sua “presenza”. In molti si sono accorti che si è allontanata dal mondo dello spettacolo da diversi anni.

Successivamente si era dedicata anche al teatro, dove aveva effettuato molti tour in varie regioni del nostro Paese. Avendo anche un discreto successo. Per non parlare dei suoi scatti che pubblica sui social dove vengono apprezzati dai suoi fan.